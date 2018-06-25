Понедельник 25 июня 2018

12, 13 лунный день. Растущая Луна

Луна в знаке Стрелец ♐

Овен — Еще одно подтверждение успеха в карьере и бизнесе может наступить сегодня. Вы, вероятно, чувствуете себя возбужденным и мотивированным, чтобы продолжать двигаться вперед. Однако вы можете обнаружить, что возросшие обязанности мешают вашей социальной жизни и удивляетесь, если ваши друзья забыли вас. Они этого не сделали, но вам будет лучше, если вы выделите несколько часов для друзей каждую неделю. Помните, что они говорят обо всех.

Телец — Успех на всех уровнях наполняет вашу жизнь и заставляет вас чувствовать себя совершенно замечательно. Недостатком этого является то, что вы можете быть слишком добросовестным. Вы вкладываете много дополнительных часов? Будьте осторожны в этом. Не работайте больше, чем вам нужно.

Близнецы — Тяжелая работа, энтузиазм и преданность теперь окупаются для вас финансово. Новые возможности могут открыться для вас, чтобы извлечь выгоду из ваших художественных талантов. Недостатком этого является то, что вы можете работать так сильно, что вы слишком истощены, чтобы быть творческим, хотя вдохновение есть. Потратьте немного времени, чтобы переработать свое расписание, чтобы достичь максимального результата за минимальное время.

Рак — Люди, близкие к вам, могут немного беспокоиться о вас. Слишком много работы и общения может показаться вам немного меньше, чем ваше обычное. Возможно, даже немного лихорадочное головокружение. Если это так, это хороший день, чтобы отдохнуть и остаться дома. Не беспокойтесь о саботаже вашего успеха. Это будет продолжаться. Сделайте перерыв и вернитесь к рулю завтра.

Лев — Все продолжает хорошо и лично, и профессионально. Вы чувствуете себя сильным и энергичным, но вы можете обнаружить, что сегодня вы немного расплывчаты. Ваш ум может не иметь своей обычной остроты, и вас можно легко отвлечь. Это не хороший день для запуска новых проектов. Постарайтесь сосредоточиться на завершении старых заданий и связывании свободных концов, чтобы сделать этот день полезным.

Дева — Ваш высокий уровень от ваших недавних успехов может привести к тому, что вы захотите сходить с ума от покупки предметов роскоши, которые вы не чувствовали раньше. Это нормально, пока вы ограничиваете и не уступаете импульсивной покупке. Это также не хорошее время, чтобы переоценить пищу и напитки. Вы должны обязательно наслаждаться своими успехами, все еще используя свой здравый смысл.

Весы — Не только ваши собственные успехи, но и успехи членов вашей семьи могли бы быть сегодня на высоком эмоциональном уровне. Ваш ум, вероятно, будет жужжать возможностями для будущего расширения, некоторые из которых, может быть, невозможно сделать. Тем не менее, вы должны позволить себе несколько полетов фантазии. Завтра ваши ноги вернутся на землю, и вы увидите вещи в более практичном свете.

Скорпион — Сегодня может оказаться одним из ваших самых загруженных в течение долгого времени. Обещание продолжить успех может заставить вас тратить много времени на телефон, отправлять факсы или электронные письма или, возможно, совершать несколько коротких поездок. Однако, возможно, вы не сможете связаться с теми, с кем вы надеялись поговорить. Не позволяй этому свести себя с ума. Просто будьте настойчивы, и вы достигнете цели в конце концов.

Стрелец — Успехи в бизнесе и финансах вы чувствуете себя счастливым и довольным. Вы также с нетерпением ждете движения вперед. Недостатком этого периода является то, что люди, которые не заслуживают особого доверия, могут решить захватить ваши идеи в своих целях. Некоторые могут даже попросить кредиты. Будьте осторожны с теми, кому вы хотите помочь. Они могут быть не честны с вами. Не поддавайтесь ни на что.

Козерог — Когда ваши карьерные мечты продолжают разворачиваться, вы можете обнаружить, что есть недостаток. Во-первых, есть новые обязанности, и вы можете сомневаться в своей способности их выполнять. Во-вторых, вы можете оказаться в неудобном мире офисной политики. Не позволяйте этим вопросам заслонять ваш энтузиазм. У вас есть все, что нужно, чтобы выполнить первую заботу и мудрость, чтобы избежать второго. Вперед и вверх.

Водолей — Недавние духовные прорывы, возможно, заставили бы вас чувствовать себя как возбужденными, так и унылыми. Ваша чувствительная сторона говорит вам, что это определенный шаг вперед на вашем духовном пути, но ваша логическая сторона может заставить вас усомниться в ее реальности. Успокойся в том, что реальность относительна. То, что вы чувствуете, по крайней мере, хорошо для вас. Затем продолжайте двигаться вперед.

Рыба — Многие из ваших личных целей были либо выполнены, либо находятся в процессе проявления. Это вы чувствуете волнующе. Тем не менее, другие вокруг вас могут выйти из рук. Вас могут попросить внести свой вклад в благотворительность или предоставить личные займы людям, которых вы действительно не знаете. Вы, как правило, хотите помочь, где бы вы ни находились, но проявляйте сдержанность в отношении помощи другим прямо сейчас. Некоторые люди могут быть менее надежными.

Если ваш день рождения 25 июня

Режиссер Тимур Бекмамбетов и архитектор Антонио Гауди делятся своим днем рождения сегодня. Вас отличают хорошая интуиция, тонкий ум и потребность в разнообразии. Вы чувствительны и мечтательны, но ваш живой ум и сильная интуиция заставляют вас искать приключений.

Вы любопытны и сообразительны, часто бываете хорошим компаньоном, особенно когда демонстрируете свое уникальное чувство юмора для того, чтобы развеселить друзей. Тем не менее, вы без снисхождения относитесь к людской глупости и временами можете проявлять нетерпение.