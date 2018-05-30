31 мая на площади Ленина пройдет концерт для сбора средств пострадавшим от паводка

В рамках общереспубликанского теле-радиомарафона «Всем миром!» для сбора средств на восстановление жилья, объектов инфраструктуры, оказания адресной помощи гражданам, пострадавшим от наводнения, Министерством культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) только 31 мая с 14 часов до 20 часов на площади Ленина проводится большая концертная программа.

В программе:

14:00 – 15:00 — концертная программа с участием самодеятельных коллективов землячеств улусов республики, пострадавших в результате негативного воздействия паводковых вод.

15:00 — 17:00 – концертная программа при поддержке НВК «Саха» с участием звезд якутской эстрады, артистов Республики Саха (Якутия).

17:00 – 20.00 – концертная программа с участием артистов Республики Саха (Якутия), концертно-зрелищных учреждений Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия)

В концертной программе примут участие солисты-вокалисты Государственного театра оперы и балета Республики Саха (Якутия) им. Д.К. Сивцева – Суорун Омоллоона, артисты Государственного театра эстрады, Государственного вокального ансамбля «Туймаада».

Вас ждут встречи со звездами: Мариной Силиной, Николаем Поповым, Феодосией Шахурдиной, Григорием Петровым, Павлом Семеновым. Своими выступлениями вас порадуют Сахаайа, Лэгэнтэй, Чыскыырай, Василий Еремеев, этно-группа «Айархаан», Клавдия и Герман Хатылаевы, Амгаяна, Санита-Ай, Эрхаан. Лучшие музыкальные произведения исполнят для вас артисты вокального ансамбля «Туймаада». Ждем вас на концерте!