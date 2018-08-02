Помощь пострадавшим от паводка жителям Читы

В окружную администрацию города Якутска обратились с Ассоциации сибирских и дальневосточных городов оказать помощь пострадавшим от паводка жителям города Чита. Напомним, 9 июля 2018 года на территории городского округа «Город Чита» в связи с подъемом уровня рек Чита и Ингода был введен режим «Чрезвычайная ситуация».

По состоянию на 16 июля 2018 года выявлено пострадавших жилых домов 634, домов в дачных кооперативах 521, в которых проживает 5514 человек, 1468 из которых – дети. Пострадали дороги, гидротехнические сооружения, иные объекты муниципальной собственности. По предварительной оценке ущерб составляет более 500 млн. руб.

Просят оказать материальную помощь, денежные средства можно перечислять по следующим реквизитам:

ОКТМО 76701000 ИНН 7536031067 КПП 753601001

УФК по Забайкальскому краю (комитет по финансам администрации городского округа «Город Чита», л/с 04913014360)

Счёт № 40101810200000010001 БИК 047601001

Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЧИТА Наименование платежа с расшифровкой

Код бюджетной классификации 902 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов.