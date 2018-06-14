Помимо четверых пропавших рыбаков, в Якутии ищут еще одиннадцать человек

На территории республики продолжаются поиски людей пропавших без вести на воде.

Сегодня, в Намский район к устью реки Белянка, выехал поисковый отряд службы Спасения Якутии, для поиска 4 пропавших без вести рыбаков-охотников, которые вовремя не вернулись домой и не вышли на связь с родственниками.

В районе устья реки Алдан, Лена очень широкая и там много островов. Случаются внезапные ветра и большая волна. Был случай, когда в том районе штормом выбросило на берег пассажирский теплоход.

В этих местах нет сотовой связи. Опытные рыбаки пережидают непогоду на берегу островов.

Спасатели надеются на лучшее.

Кроме того, в данное время спасатели Службы Спасения Якутии ведут поиски 11 утонувших граждан Якутии в Верхоянском, Сунтарском и Мирнинском районах.

В 2018 году на 14 июня всего утонуло: 23 чел, из них 11 пока не найдено. За аналогичный период прошлого года, также утонуло 23 человека.

ГКУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» обращается к жителям с просьбой не забывать простых правил, нарушение которых может стоить Вам и Вашим близким жизни:

не купайтесь и не ныряйте в незнакомых местах

не заплывайте за буйки и не уплывайте на надувных матрасах далеко от берега;

не входите в воду в нетрезвом виде;

обязательно научите плавать своих детей и не оставляйте их без присмотра.

старайтесь чаще связываться с друзьями или родственниками во время путешествия и сообщайте о своем местоположении.

Советы по поведению человека на воде:

— если вы оказались в воде, не умея плавать, лягте на воду лицом вверх, широко раскиньте руки и дышите как можно глубже и реже;

— находясь в вертикальном положении, двигайте ногами так, как будто вы крутите педали;

— если вы устали, то отдыхайте на воде, лежа на спине, для этого расправьте руки и ноги, лягте головой на воду и расслабьтесь;

— если вы замерзли, согревайтесь, по очереди напрягая руки и ноги, отдохнув, снова плывите к берегу;

— если вас подхватило течение реки – двигайтесь по диагонали к ближнему берегу;

— если у вас свело ногу, погрузитесь с головой в воду и распрямив ногу с силой, рукой потяните на себя ступню за большой палец, также при судорогах помогает укалывание любым острым предметом (булавка, щепка и т.д.);

— если вы оказались в водовороте, необходимо набрать побольше воздуха, погрузиться в воду и сделав сильный рывок в сторону по течению, всплыть на поверхность.

Если тонешь сам:

Не паникуй!

Чтобы избавиться от воды, попавшей в дыхательные пути и мешающей дышать, нужно немедленно остановиться, энергичными движениями рук и ног удерживаться на поверхности воды и, подняв голову возможно выше, сильно откашляться.

Если тонет человек:

Бросьте тонущему человеку плавающий предмет на веревке (большую пустую пластиковую бутылку 5 л.),

(большую пустую пластиковую бутылку 5 л.), постарайтесь отбуксировать его на берег,

если не получается, ободрите пострадавшего

позовите помощь.

Дорогие граждане!

Будьте внимательны! Берегите себя!