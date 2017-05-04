Пользователи соцсети возмущены закупками авиакомпании «Якутия»

В якутском сегменте фейсбука разгорелся баттл между представителями компании «Якутия» — ФАПК и авиакомпании. Все началось с поста первого заместителя генерального директора ФАПК «Якутия» Туйары АЛЕКСЕЕВОЙ:

«@Алексей Басылаев опубликовал пост про поддержку местного производства и что надо всех обязать покупать у местных. К сожалению, законы составлены так, что это невозможно сделать. Типа конкуренция. Яркий пример: авиакомпания «Якутия» объявила торги на закупку безалкогольных напитков для бортпитания, при этом конкретно указано: Кока-Кола или Пепси-Кола, Фанта или Миринда и тд. Думается, что местные производители безалкогольных напитков, могли бы спокойно поставлять хотя бы на внутренние рейсы. Есть много достойных производителей. А так нас всех махом отсекли. Сумма, между прочим, 12 млн. От местных было бы раза в 2 дешевле».

Этот пост вызвал много комментариев, написанных с разной степенью предубежденности. Пользователи выразили недоумение, а то и возмущение по поводу того, что авиакомпания отсекла местных производителей безалкогольных напитков, не оставив им ни единого шанса. Сразу прописав мировые бренды «Кока-кола», «Пепси-кола», «Фанта» и «Миринда». Тогда как хотя бы на местные рейсы местная авиакомпания могла бы закупить продукцию местных товаропроизводителей. Во всяком случае, не чинить препятствия их участию в конкурсе.

И это при том, что сама авиакомпания называется «Якутия», почему бы ей не сменить название, удивились одни. Тем более, что когда речь идет о субсидиях и финансовой поддержке из бюджета республики, эта авиакомпания стоит в первых рядах, напомнили другие. Дошло до того, что правительство предлагало продать 10% акций АЛРОСА-Нюрба, чтоб покрыть долги авиакомпании «Якутия», вызвав мощное сопротивление общественности.



Масла в огонь подлила позиция представителя авиакомпании «Якутия» Алексея СИДОРОВА, как пишут в соцсетях, ответственного по закупкам авиакомпании «Якутия». Он принял активное участие в дискуссии. Ничтоже сумняшеся, не прибегая к данным каких-либо исследований, специалист заявил, что пассажиры, скорее, предпочтут именно объявленные к закупкам бренды. И признался, что сам он, как обычный потребитель, выберет Колу. Но на вопрос, при чем тут субъективные вкусы и его личный карман, когда речь идет о закупках республиканского предприятия на 12 миллионов рублей, специалист не смог дать адекватного ответа.

Пользователи заметили, что если бы все предприятия республики поддерживали местных производителей, у последних не было бы таких проблем. И выразили надежду, что УФАС заинтересуется этой закупкой, объявленной авиакомпанией «Якутия». Некоторые сочли, что лот специально составлен таким образом, чтобы отсечь местных товаропроизводителей. В комментариях посвященных так же мелькает предположение о возможном победителе конкурса, что невольно наталкивает на мысли о коррупционной составляющей в торгах авиакомпании «Якутия».