Польза и вред отказа от алкоголя

Когда человек принимает решение отказаться от употребления спиртных напитков? Обычно в тех случаях, когда бокал вина плавно перерастает в «бутылку на брата», а от постоянного употребления пива начинает расти живот и грудь как у женщины. Любые наметившиеся неблагоприятные тенденции в жизни должны настораживать тогда, когда еще можно что-то исправить. Алкоголь не исключение.

Избавиться от пагубной привычки, особенно в тех случаях, когда уже выработался стереотип употребления алкоголя в компании друзей, крайне сложно. Однако, по мнению большинства исследователей даже недельный перерыв – это хорошее начинание для тех, кто превышает норму потребления алкоголя.

Врач из Лос-Анджелеса Деймонд Раскин утверждает, что 2 бокала вина или пива в день пойдут только на пользу.

Но даже от них лучше отказаться в те дни, когда настроение на нуле, а на личном фронте или в профессиональной сфере есть серьезные проблемы.

Что ждет человека, который решил отказаться от алкоголя? Приводим здесь 8 основных изменений, которые так или иначе повлияют на качество жизни и состояние здоровья.

Здоровый сон

Все мы знаем, что небольшая или даже большая доза алкоголя позволяет снять эмоциональное напряжение, остановить поток неприятных мыслей в голове и заснуть. Однако качество сна в этом случае оставляет желать лучшего. По данным эксперимента, опубликованного в журнале Алкоголизм: клинические и научные исследования, повышение концентрации этанола в крови усиливает альфа-волны в мозгу, что снижает качество сна и не дает человеку полноценно отдохнуть. Результатом поверхностного сна является чувство разбитости после пробуждения, снижение настроения и работоспособности. Отказавшись от алкоголя, можно вернуть былые сосредоточенность, активность, бодрость и нормальное настроение, которые свойственны отдохнувшему человеку.

Уменьшение количества потребляемой пищи

Даже небольшое количество алкоголя снижает способность контролировать количество съеденного, резко повышать аппетит, делать еду более привлекательной, усиливать обоняние и восприимчивость к запахам пищи, подавлять центр насыщения. В одной из статей Американского журнала по клинической диетологии употребление алкогольных напитков является одной из причин переедания и избыточного веса. На страницах журнала Obesityбыла опубликована статья немецких исследователей, которые экспериментальным путем доказали, что под действием алкоголя люди съедают на 30% больше пищи, чем люди, не находящиеся в состоянии алкогольного опьянения.

Возвращение интереса к сладкому

Этиловый спирт при регулярном употреблении спиртного способен повышать уровень дофамина, который знаком большинству наших читателей как «гормон удовольствия». Отказ от алкоголя вынудит организм искать другие способы получения дофамина. На втором месте после алкоголя стоят различные сладости: шоколад, кремовые десерты, мороженое и прочие лакомства.

Снижение веса

Этиловый спирт очень калорийный сам по себе. В 100 г спирта содержится 700 ккал. Да, спирт редко употребляют неразбавленным. Однако добавляют калорий также сахар и прочие добавки, которые применяются для приготовления алкогольных напитков и коктейлей. Один бокал Маргариты – 300 ккал. Добавьте сюда повышенный аппетит и вы получите подготовленную почву для развития ожирения. Если отказаться от алкоголя и заменить его умеренным количеством сладостей, можно начать снижать вес без значительного пересмотра своего рациона питания.

Улучшение внешнего вида и состояния кожи

Под действием алкоголя ткани человеческого тела активно теряют воду. Это приводит к появлению стянутости кожи, дряблости, шелушению, легкому образованию морщин и складок, которые здорово добавляют возраста. Отказ от алкоголя позволяет улучшить состояние кожи лица и тела, а с ней и внешний вид в целом.

Можно сэкономить

Считать нужно все: и траты на покупку алкоголя, и расходы на такси от бара до дома, на потерю прибыли от работы, которая могла бы быть выполнена вовремя. Суммы могут оказаться куда более значительными, чем кажется на первый взгляд.

Ухудшение настроения

Алкоголь позволяет снять стресс. Если в арсенале человека, злоупотребляющего алкоголем, нет других способов справляться с напряжением, отказ от спиртного может привести к развитию раздражительности, тревоги и прочих неприятных эмоций. Нестабильный эмоциональный фон может негативно сказаться на работоспособности, что может добавить проблем на работе и дома.

Снижение риска развития серьезных заболеваний

Злоупотребление алкоголем повышает риск развития злокачественных новообразований ротовой полости и глотки, поражению печени и поджелудочной железы. При этом, отказ от алкоголя повышает вероятность развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, инсультов и сахарного диабета.