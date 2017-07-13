Полюс холода соединяет океаны: Смотрите на НВК дневник уникальной экспедиции

В годовщину уникальной экспедиции «Полюс холода соединяет океаны» на телеканале НВК «Саха-24» начался показ Дневника экспедиции.

Экспедиция Русского географического общества и Российского союза спасателей впервые в мире пересекла континент из одного океана в другой по внутренним речным маршрутам, в прямом смысле, не сходя с лодки. Протяженность маршрута составила более 2500 километров, из них 1400 км за Северным Полярным кругом. На самой границе Якутии и Хабаровского края есть удивительная в мире река Делькю, которая впадает сразу в два океана. В 30 км от истока река Делькю расходится на два рукава. Это место расхождения называется точкой бифуркации. Левый рукав — Делькю-Куйдусунская, впадает в реку Куйдусун, дальше в Индигирку и в Восточно-Сибирское море Северного Ледовитого океана. Правый рукав – Делькю Охотская, впадает в реку Охота и Охотское море.

16 участников экспедиции на четырёх лодках «Фрегат» стартовали из п. Охотск поднявшись на лодках на высоту 1400 м над уровнем моря, 16 июля достигли точки бифуркации. Здесь, на уникальной географической точке мира установили памятный знак Русского географического общества. Экспедиция по узким водным ущельям пересекла четыре горных хребта, отроги еще 6 хребтов и по Индигирке дошла до Ледовитого океана, доказав тем самым, что сквозной водный путь из океана в океан через бифуркацию реки Делькю действительно существует.

Экспедиция проводилась на грант Русского географического общества. Мало того, все 4 специально подготовленные лодки с водометными двигателями остались на службе спасателей и сейчас используются при поисково-спасательных работах на горных реках. 20 спасателей прошли учебно-тренировочные сборы по самым опасным горным рекам.

Экспедиция проходила по малоисследованным и труднодоступным местам нашей страны, выполнила большую научную программу по заданию институтов СО РАН, музея археологии и этнографии СВФУ им. М.К. Аммосова и Международного фонда журавлей. До сих пор продолжают работать датчики температуры мерзлотных почв, установленные на перевале у точки бифуркации.

Отметим, что у экспедиции «Полюс холода соединяет океаны» была ещё и социальная задача. Посредством СМИ, в т.ч. телеканала «Моя планета», путешественники стремились привлечь внимание Федерального центра к заботам жителей якутской Арктики.

Результаты экспедиции якутских спасателей были высоко оценены международным сообществом. Президент РФ В.В.Путин, как Председатель попечительского Совета РГО и Президент РГО С.К.Шойгу вручили Международную премию РГО участникам экспедиции в Кремле.