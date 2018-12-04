«Полярные авиалинии» предоставят другой самолет вылетающим из Якутска в Среднеколымск

Авиакомпания «Полярные авиалинии» произведут замену воздушного судна вылетающим из Якутска в Среднеколымск. Замена самолета произошла по техническим причинам. Вылет назначен на 15.00 часов (якт) сегодня, 4 декабря, сообщили телеканалу «Якутия 24» в пресс-службе компании.

«Рейс по направлению Якутск-Среднеколымск был задержан по техническим причинам. Производится замена воздушного судна. Всех пассажиров — 22 взрослых, трое детей и один грудной ребенок — обеспечили питанием, как и полагается. Вылет назначен на 15.00 часов (якт)», — проекомментировал пресс-секретарь АК «Полярные авиалинии» Стас Платонов.

Самолет с пассажирами должен был вылететь в 8:40 часов утра по расписанию.