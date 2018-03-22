«Полярные авиалинии» планируют восстановить авиасообщение в Амге

21 января в с. Амга состоялась рабочая встреча Первого заместителя главы Амгинского улуса Климентова Иннокентия Семеновича с представителями авиакомпании “Полярные авиалинии” по вопросам возобновления приема регулярных пассажирских рейсов.

На встрече участие приняли начальник инспекции по безопасности полётов Егоров Георгий Борисович и директор по организации наземного обслуживания Мишлимович Борис Яковлевич авиакомпании “Полярные авиалинии”, а также заместитель главы по строительству и развитию инфраструктуры Иванов Дмитрий Дмитриевич, председатель МКУ “КУМИ” Трифонов Михаил Васильевич и руководитель Службы муниципального заказчика по Амгинскому району Смирников Владимир Владимирович.

В ходе встречи были обсуждены проблемные вопросы, касающиеся восстановления работы авиаплощадки на территории Чапчылганского наслега. В свою очередь, Первый заместитель главы улуса поручил участникам встречи отработать вопросы оформления документации земельного участка и паспорта авиаплощадки.

Одним из интересных моментов переговоров стало обсуждение вопросов авиаперевозки пассажиров во время проведения VII Спортивных игр народов РС(Я) «Полярными авиалиниями», так как воздушные перевозки экономят время в пути. Если из Якутска до Амги в летнее время по наземному пути в среднем требуется от 3,5 до 4,5 часов и дополнительно паромная переправа по курсу «Н.Бестях-Якутск» от 1 до 1,5 часа, то на воздухе это займет от 1 до 1,5 часов. Данное предложение может стать интересным тем, кому выгодно сэкономить время и оказаться без всяких препятствий в населенном пункте.

После встречи Георгий Борисович и Борис Яковлевич сделали обход территории авиаплощадки в Чапчылганском наслеге и сообщили о том, что в мае-июне месяце текущего года направят специалистов авиакомпании для более скрупулезного изучения восстановления авиаплощадки.