«Полярные авиалинии» перевезли 25 овцебыков в Магадан

24 августа из села Саскылах Анабарского района, грузовой самолет Ан-26 авиакомпании «Полярные авиалинии» перевёз 25 телят овцебыков в Магаданскую область. Мероприятие состоялось в рамках межрегионального сотрудничества между Республикой Саха (Якутия), Ямало-Ненецким автономным округом и Магаданской областью.

Овцебыки были отловлены на острове Большой Бегичев группой специалистов из республики, федеральных ведомств, а также их коллег из Магаданской области.

Как отметил директор ГБУ РС (Я) «Дирекция биологических ресурсов и ООПТ Министерства охраны природы РС(Я)» Яков Сивцев, «полярники» перевозят овцебыков во второй раз.

— В прошлом году, мы совместно с авиакомпанией перевезли из Ямало-Ненецкого автономного округа в Якутию также 25 овцебыков, — отметил Яков Семенович.

Он также подчеркнул, что данное мероприятие находится на контроле у руководства республики и Магаданской области.

По словам заведующего отделом мониторинга и опытных работ в охотничьем хозяйстве ФГБУ «Центрохотконтроль Министерства природных ресурсов и экологии РФ» Павла Павлова, создание сплошного ареала овцебыков в Арктике, без преувеличения, государственная задача.

— 2017 и 2018 годы оказались знаковыми в деле разведения овцебыков в России – заработали два искусственно созданных очага, которые теперь дают племенной материал для дальнейшего расселения овцебыков в Арктике, — рассказал Павел Михайлович.

Погрузка телят в самолет осуществлялась под контролем бортоператора-инструктора Александра Зимина. По её завершению, экипаж воздушного судна во главе с командиром Михаилом Леверьевым взял курс на Магадан.