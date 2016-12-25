Полвека рука об руку

Пятидесятилетний юбилей со Дня свадьбы отметила 24 декабря в Алданском ЗАГСе почетная семья района, супруги Генриетта Ивановна и Салим Адбулович Козыревы. В окружении родных и близких они внесли свои подписи в книгу Золотых семей Алданского района. В книге расписались самый младший член семьи Мария Козырева, а также все присутствующие свидетели.

«Я с огромным уважением отношусь к юбилярам, которым удалось через многие годы пронести свою любовь друг к другу, вырастить замечательных детей, добиться профессиональных успехов, — обратился с приветственным словом глава Алдана Александр Бугай. — Алданцы знают вас как счастливую супружескую пару, прожившую вместе долгую жизнь, как замечательных, богатых сердцем и душой, удивительных людей. Счастья вам, здоровья и благополучия на долгие-долгие годы! Пусть дом будет полной чашей, а жизнь радует только добрыми и приятными событиями»!

Пятьдесят лет супружеской жизни — не просто красивая дата, это праздник людей, сумевших сохранить преданность друг другу и крепость семейных отношений. От Алданского ЗАГСА супружеской паре Козыревых была вручена утвержденная правительством республики Саха (Якутия) медаль «За семейную доблесть».

От имени главы Алданского района Северина Позднякова председателя совета ветеранов войны, тыла и труда Салима Адбуловича и его супругу поздравила главный специалист по делам семьи и детства администрации района Анастасия Помалейко.

«За эти полвека столько было пережито: встречи и прощания, ссоры и примирения! Ждали на пути и взлеты, и падения, и радости, и трудности. Золотые супруги вырастили детей, которые подарили им внуков, уже и правнук появился на свет! И сегодня мы чествуем эту пару как символ всего самого дорогого, что есть у человека: любви и семьи, — обратилась к присутствующим Анастасия Леонидовна. — От всего сердца поздравляю дорогих юбиляров со знаменательным событием в их жизни, Хочу пожелать молодоженам всего самого доброго, самого светлого. Пусть же эстафета их замечательной жизни и любви передается из поколения в поколение».

Проникновенное поздравительное стихотворение в адрес юбиляров прочитала Антонина Михайловна Антипова, Почетный гражданин Алданского района, староста народного хора «Ветераны Алдана».

«Есть такая поговорка: слово — серебро, молчание — золото. Наши золотые молодожены тому подтверждение. Они без слов умеют говорить друг с другом и понимать», — отметила ведущая и организатор праздника Татьяна Брагина.

И действительно, влюбленные глаза супругов говорили о теплоте и нежности, которую сохранили они друг к другу и пронесли эти искренние чувства через всю жизнь. Глава семьи Салим Абдулович отметил, что секрет семейного долголетия в любви, терпении, уважении, вежливости.