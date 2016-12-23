Получите красивый номер и бесплатную связь на полгода от МТС

ДВ, РФ – ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), ведущий телекоммуникационный оператор в России, запускает федеральную рекламную кампанию в поддержку специального предложения, позволяющего при покупке смартфонов Samsung получить «красивый» федеральный номер и бесплатную связь на полгода.

Номер мобильного телефона, который легко запомнить с первого раза, может привнести в жизнь его обладателя много приятных моментов и как будто намекает, что этот человек заслуживает особенного обслуживания — красной дорожки к такси, столика в модном ресторане, портрета на кофе вместо обычного рисунка.

Для съемок про жизнь с привилегиями требовались особенные локации, поэтому был выбран реальный московский ресторан, чьими гостями не раз становились императорские особы. Главная роль в ролике досталась известному актеру Владимиру Сычеву, чей образ в кино в последнее время прочно связан со статусными атрибутами — дорогими машинами, рубашками и влиятельными друзьями.

Кстати, номер в ролике настоящий, его можно получить в салоне МТС, купив один из смартфонов Samsung Galaxy.

В интегрированной рекламной кампании МТС задействовала следующие каналы коммуникаций: интернет, ТВ, салоны связи МТС.

Участники акции при покупке аукционного смартфона в период с 1 декабря 2016 по 8 января 2017 года в салоне МТС, Телефон.ру или в интернет-магазине, получают в подарок «красивый» номер мобильного телефона и возможность бесплатно обслуживаться на тарифном плане «Smart+» в течение шести месяцев.

С новыми рекламными роликами можно ознакомиться по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=tLbLZChVBuY



Творческая группа:

Команда МТС:

Глаголева Наталия

Яковлева Мария

Семенихина Оксана

Попова Анастасия

Команда Samsung:

Панова Светлана

Васильева Ирина

Миллина Светлана

Команда BBDO:

Иванов Андрей

Лыч Роман

Николаев Дмитрий

Булахтина Дарья

Заболоцкая Антонина

Смирнова Анастасия

Каневская Ирина

Казаковцева Юлия

Джарсалия София

Филиппенко Павел

на правах рекламы