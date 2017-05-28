Получить профессию, не выходя из школы — реально!

Получить профессию на месте будут помогать в средней общеобразовательной школе №6 г. Томмота. В начале 90-х при школе были открыты курсы поваров-кондитеров, парикмахеров, судоводителей, слесарей, егерей, инспекторов по охране лесов, трактористов. И, как показало время, профессии были востребованы настолько, что в Томмот приезжали учиться из Алдана и поселков района, даже из других районов республики. Для этого при школе функционировало общежитие для иногородних, нынешнее здание Томмотского телецентр. Однако в середине этих же годов районное руководство прикрыло добрый почин.

Но курсы при школе заработают вновь. Алданский техникум открывает здесь свой филиал, в котором будут задействованы педагоги по общеобразовательным предметам. Окончившие 9 классов учащиеся, продолжат школьное образование, затем техническое и в итоге получат техникумовский диплом. Будут открыты и курсы машинистов-погрузчиков, водителей, газоэлектросварщиков, а также некоторые из ранее существовавших. И если за курсы при Алданском техникуме надо платить, то при школе они будут бесплатными. Как рассказал директор школы Геннадий МОЛДУЯНОВ, даже если соберется группа всего из 10 человек, желающая получить другую, не указанную в перечне профессию, например, строительную, преподавателей найдут, и курсы будут организованы.

Очень хорошая, а главное, нужная инициатива. После падения горнорудной промышленности и ее инфраструктуры район можно назвать депрессивным (новое слово, обещающее стать часто употребляемым). Безработными становятся взрослые, что уж говорить о подростках. И если в добрые времена существовало бригадное обучение, когда вчерашних школьников брали на работу в строительные организации, автомастерские, где они получали профессию, то теперь это редкость. И большинство родителей из-за того же безденежья не могут отправить своих детей на обучение.

Такое доброе дело делает руководство школы №6. Вопросы об открытии филиала техникума практически решены. И скоро грянет первый весенний набор на курсы.

Источник: Пресс-служба Алданского района. Материал предоставлен Геннадием СКВОРЦОВЫМ. Фото Юрия БАЛЫКИНА