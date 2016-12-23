Полтавченко поздравил Егора Борисова с юбилеем несуществующей должности

В адрес Главы Республики Саха (Якутия) Е.А. Борисова поступило поздравление от Губернатора Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко с 25-летием института президентства Республики Саха (Якутия). В нем говорится:

Главе Республики Саха (Якутия) Е.А. Борисову

Уважаемый Егор Афанасьевич!

Сердечно поздравляю Вас и Ваших сограждан с 25-летием института Президентства в Республике Саха (Якутия)!

Его возникновение ознаменовало новый этап в жизни Республики, связанный с развитием государственных органов управления, обеспечением социальной стабильности, решением важных экономических задач.

Якутия — надежный партнер Санкт-Петербурга. Наши регионы объединяют давние и тесные дружеские и деловые связи. Общими усилиями мы стремимся к тому, чтобы они и впредь расширялись. Культурно-деловая миссия Санкт-Петербурга в Республику Саха (Якутия) в августе нынешнего года стала еще одним шагом в укреплении нашего взаимодействия, послужила установлению прямых контактов между петербургскими и якутскими предприятиями и организациями.

Желаю Республике Саха (Якутия) дальнейшего развития и процветания, а всем ее жителям — благополучия и новых трудовых успехов!

Губернатор Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко