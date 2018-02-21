Польстившись на спутниковое телевидение, супруги украли у землячки антенну

В дежурную часть ОМВД России по Сунтарскому району с заявлением о краже обратилась жительница многоквартирного дома. Женщина пояснила, что она, заметив отсутствие сигнала телевизора, обнаружила пропажу принадлежащей ей спутниковой антенны. Материальный ущерб составил 3 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска удалось установитьподозреваемых. Ими оказалась пара, состоящая в гражданском браке: 44-летняя уроженка Амгинского района и 35-летний уроженец Сунтарского района, ранее судимый за кражу. Подозреваемые дали признательные показания. Женщина пояснила, что давно приметила спутниковую антенну, и у неё возник умысел совершить кражу, а криминальный опыт ее сожителя помог им осуществить задуманное. Похищенное они планировали использовать в личных целях.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.