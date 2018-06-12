Польские велосипедисты пересекают Якутию на пути к Магадану

В начале июня я писал о путешествии молодых поляков, которые совершают кругосветный велопробег с целью прибытия в 2019 году на Всемирный слет скаутов в США. Всего до этого у них было 14 этапов, в каждом из которых участвовала группа энтузиастов, преодолевающая на протяжении своего участка пути примерно 1200-2000 км.

Свой путь польские велоскауты начали в Гданьске над Балтийским морем. Потом проехали Беларусь, Украину, Грузию, Армению и Азербайджан. Из Азербайджана их путь пролегал через российский Кавказ, Казахстан, Западную Сибирь, потом Монголию и опять Россию. Зимой проехали вокруг Байкала, потом направились в сторону Якутии.

15-й этап пробега стартовал из Якутска 4 июня утром. В составе команды этого этапа: Моника Шенфер (Monika Szenfer), Дорота Анна Млинаржик (Dorota Anna Młynarczyk), Марцин Далкевич (Мarcin Dałkiewicz) и Даниэль Людвик Брозек (Daniel Ludwik Brożek). Им от 25 до 33 лет.

График движения:

04.06 — Якутск; 9-10.06 — Теплый Ключ; 14.06 — Кюбеме; 17.06 — Томтор; 20.06 — Кадыкчан; 25-27.06 — Оротукан; 1-4.07 — Магадан.

Лидер 15-го этапа Моника Шенфер благодарит якутян за поддержку в СМИ. Но они не имеют времени, сил и Интернета, чтобы писать сообщения для прессы. Где есть интернет, они делают посты в Фейсбуке. Координатор проекта Петр Яворский (Piotr Jaworski) переводит путевые записи своих отважных земляков для нас.

Только в субботу, 9 июня, после первой недели пути, 15-й этап делает заметки о начале своих приключений.

— Мы не знали, что писать. Нам нужно было собрать мысли и привыкнуть к условиям, поэтому что дорога Р504 (трасса «Колыма») умеет преподносить сюрпризы.

Наша повседневность — это езда в облаках пыли, в поисках лучшего участка дороги, по которой возможно удобно передвигаться. Мы постоянно мечемся с левой стороны дороги на правую. Это непросто. И еще самое трудное — эти ужасные комары.

Однако все неудобства компенсируются гостеприимными людьми, которых мы встречаем. Пока мы не спали в палатках, а ночевали в спортивном комплексе, доме культуры, театре и школе.

Дорога длинная и бесконечная (это из польской песни). Мы едем, и у нас все классно! Солнышко греет — днем около 35 градусов, ночью 6. Но это нам не страшно — люди принимают нас с открытым сердцем и дверями. Мы уже пересекли реку Алдан и в поселке Кэскил презентовали школьником наш проект «Велосипедное Джамбори (Bike Jamboree)».

Сердце радуется, смотря на такое увлечение и доброту людей, которых мы встречаем!

Мы попили чай и закусили копченой рыбой у якутской бабушки, которая, увидев нас из окна, пригласила в свой дом. Местные жители охотно с нами разговаривают и делятся историями своей жизни. А вокруг все время прекрасная и восхищающая природа. Мы оставляем последний населенный пункт перед горным участком трассы. Теперь на протяжении 500 км не будет жилья, только комары и медведи.

Пожелаем польским велосипедистам удачи в пути и будем ждать дальнейших известий.