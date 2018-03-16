Полпред Президента России и глава Якутии торжественно открыли в Якутске новый Перинатальный центр

16 марта Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и Глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов торжественно открыли новый Перинатальный центр на 130 мест в городе Якутске.

«Уважаемые жители Якутии! Поздравляю вас с открытием нового Перинатального центра! Уверен в том, что здесь родится много малышей, что они будут помогать развивать Якутию, прославят нашу Родину – Россию!», — сказал на открытии этого важного для республики объекта Юрий Трутнев.

Егор Борисов в приветственном слове подчеркнул, что Перинатальный центр построен по прямому поручению Президента РФ Владимира Владимировича Путина и вводится в работу накануне судьбоносного дня – выборов Президента Российской Федерации.

Ил Дархан поздравил всех якутян с этим радостным событием.

«Вводится очередной объект, который связан с реализацией поручений Президента Российской Федерации. Мне очень приятно, потому что это третий крупный объект, который введён в работу за последнее время. Первый – это музей «Россия – Моя История», прекрасный мультимедийный комплекс, который сегодня посещают тысячи жителей и гостей республики. С вводом Якутской ГРЭС-2 мы не испытываем трудностей, которые были в прошлые года. И вот сегодня мы ввели в работу Перинатальный центр. Все эти проекты связаны с поручениями Владимира Владимировича Путина, и я думаю, что якутяне оценят это», — сказал Егор Борисов.

Глава резюмировал, что благодаря работе по развитию здравоохранения и улучшению условий жизни якутян, в республике сократилась смертность детей, повысилась рождаемость и увеличилась продолжительность жизни. В этом Егор Афанасьевич видит главную задачу возведения таких объектов как Перинатальный центр.

Ил Дархан выразил благодарность строителям, трепетно относившимся к качеству здания, а также работникам здравоохранения, взаимодействовавшим с ними по всем вопросам.

Отметив, что объект оснащён более чем 1800 единицами современного оборудования и инвентаря, Егор Борисов выразил уверенность, что хорошие результаты будут получены быстро.

Открытие нового центра даст возможность организовать высококвалифицированную медицинскую помощь. Благодаря высокотехнологичному оборудованию учреждения, специалисты смогут выхаживать детей с экстремально низкой массой тела и врождёнными патологиями. Перинатальный центр в Якутске ежегодно сможет принимать более 8 тысяч пациентов.

Юрий Трутнев и Егор Борисов после торжественного открытия посмотрели родовой и операционный зал, а также отделение для новорождённых, в одной из палат вручили цветы и подарок первой родильнице Перинатального центра.

На торжественном открытии Перинатального центра в г. Якутске также выступили депутат Государственной Думы РФ Галина Данчикова, представитель Государственной корпорации «Ростех» Кирилл Павлов, директор ООО «Адгезия» Михаил Охлопков, директор Республиканской больницы №1 – Национального центра медицины РС(Я) Николай Лугинов.

Новое медицинское учреждение глазами Светланы Давыдовой, руководителя Якутской медицинской палаты, члена Общественной палаты Республики Саха (Якутия).

— От всей души поздравляю якутян с открытием высокотехнологичного Перинатального центра в нашей республике. Для нас это добрый, хороший шаг, в нужном нам направлении. Здесь будет сконцентрировано оказание медицинской помощи пациенткам и новорожденным группы высокого риска. Центр соответствует самому высокому уровню — предусмотрено 10 индивидуальных родовых залов, отделение реанимации и интенсивной терапии для женщин, 9 акушерских операционных, 18 коек реанимации и интенсивной терапии для новорожденных (с оборудованием, позволяющим оказывать помощь детям с массой тела от 500 грамм), гинекологическое отделение с 3 современными операционными. Диагностическое отделение оснащено самым современным ультразвуковым, рентгенологическим оборудованием и магнитно-резонансным томографом, который позволяет исследовать плод на этапе беременности, а также самых маленьких пациентов – недоношенных новорожденных. Здесь есть мощный телемедицинский центр, который позволит этому центру выполнять координирующую роль, фактически возглавляя всю систему родильных домов республики. Открытие Перинатального центра – это надежная платформа для здравосохранения якутян. Он позволит решить задачи, связанные с охраной репродуктивного здоровья жителей республики, еще больше снизить показатели младенческой и материнской смертности.

СПРАВКА:

Объект построен в рамках программы развития Перинатальных центров, утверждённой Правительством РФ в декабре 2012 года. Строительством и оснащением Перинатального центра в г. Якутске занималась Государственная корпорация «Ростех» при взаимодействии с Правительством РС(Я).

Новая клиника – одна из ряда высокотехнологичных объектов, построенных в стране. Инвестиции в строительство и оснащение объекта составили 3,8 млрд. рублей. Перинатальный центр оснащён самым современным высокотехнологичным оборудованием. Важно, что доля отечественной техники в центре составила более 50%. Многое из оборудования поставлено «Ростехом». Это неонотальная техника, инкубаторы интенсивной терапии, аппараты искусственной вентиляции лёгких, фототерапевтические облучатели и другое. Есть и уникальные для нашей страны образцы. Например, аппараты ингаляционной анестезии производства Уральского оптико-механического завода, которые позволяют управлять газообменом и проводить дыхательную анестезию всеми современными видами жидкостных и газообразных анестетиков. Они используются для выхаживания недоношенных детей с массой тела от 500 граммов.

Фото Андрея Сорокина (ЯСИА)