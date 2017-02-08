ПОЛОЖЕНИЕ
XVII городского конкурса-фестиваля «ПОЮЩАЯ ТУЙМААДА-2017»
среди трудовых и студенческих вокально — хоровых коллективов, посвящённого Году экологии в Российской Федерации, Году молодежи в Республике Саха (Якутия), Году добра в городском округе «город Якутск», 125-летию со дня рождения композитора Марка Жиркова и 385-летию основания г. Якутска
Учредитель фестиваля: Окружная Администрация г. Якутска
Организаторы фестиваля: Управление культуры и духовного развития ОА г. Якутска.
I. Цели и задачи конкурса
Развитие вокально-хорового самодеятельного творчества;
Пропаганда хорового искусства, лучших песен композиторов-классиков, самодеятельных авторов республики;
Выявление новых хоровых и ансамблевых коллективов;
Повышение исполнительского мастерства и активизации творческой деятельности хоровых, вокальных коллективов.
II. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие профессиональные, самодеятельные хоры и ансамбли трудовых, студенческих, любительских коллективов г. Якутска и его пригородов. К конкурсу допускаются самодеятельные коллективы из городов и улусов республики.
Коллективы, удостоенные звания «Гран-при» в предыдущие годы участвуют в качестве почётных гостей.
III. Участие и порядок проведения фестиваля:
Профессиональные хоры и ансамбли
Требования:
Профессиональный творческий коллектив исполняет два произведения:
Обязательное исполнение: произведения на тему экологии или добра, произведение молодежной тематики, произведение Марка Жиркова или посвященное городу Якутску.
Произведение на свободную тематику.
Вокальные ансамбли (кол-во участников от 3 до 12 человек);
Хор малого состава (кол-во участников от 13 до 24 человек);
Хор среднего состава (кол-во участников от 25 до 45 человек);
Хор большого состава (кол-во от 45 и выше);
Исполнение под сопровождение любого инструмента (баян, фортепиано, гитара и т.д.);
Использование качественной фонограммы «-1» не возбраняется.
Самодеятельные хоры и ансамбли
Требования к исполнению: Самодеятельный творческий коллектив исполняет два произведения:
Обязательное исполнение произведения на тему экологии или добра, произведение молодежной тематики, произведение Марка Жиркова или посвященное городу Якутску;
Произведение на свободную тематику.
Вокальные ансамбли (кол-во участников до 12 человек);
Хор малого состава (кол-во участников от 13 до 24 человек);
Хор среднего состава (кол-во участников от 25 до 40 человек);
Хор большого состава (кол-во от 45 и выше);
Исполнение под сопровождение любого инструмента (баян, фортепиано, гитара и т.д.);
Наличие качественной фонограммы «-1» не возбраняется.
IV. Критерии оценок
Исполнительское мастерство (интонация, строй, ансамбль, дикция, многоголосие, трактовка произведения и т.д.);
Оригинальное решение исполняемой песни (инсценировка, сценичность, раскрытие темы произведения);
Сценический костюм.
V. Регламент конкурса
Конкурс-фестиваль проводится 8-9 апреля 2017 г. с 10:00 ч. в Детской школе искусств №1 по адресу: ул. Ярославского, 27.
Гала-концерт и награждение – 9 апреля 2017 г. в 17:00 ч. в Детской школе искусств №1 по адресу: ул. Ярославского, 27.
VI. Награждение победителей
«Гран — при» конкурса «Поющая Туймаада – 2017» присуждается только хоровому коллективу. Звания лауреатов и дипломантов различных степеней.
Номинации конкурса:
«За лучшее исполнение а саpella» (среди самодеятельных коллективов)
«Молодые голоса»;
«Лучший хормейстер»;
«Лучший аккомпаниатор»;
«И душа от песни радостно полна»;
«Лучшее исполнение на тему экологии»;
«Лучшее исполнение песни о молодежи»;
«Лучшее исполнение песни на тему добра»;
«Лучшее исполнение песни о городе Якутске».
Для участия на конкурсе необходимо представить:
Заявку на участие по форме до 5 апреля 2017 г.;
Аккредитационный взнос: хоровые коллективы – 1000 рублей; ансамбли – 500 рублей.
Нумерация выступления в конкурсе проходит по дате заявки, принятой оргкомитетом фестиваля!
Заявки принимаются по адресу: пр. Ленина, 15, каб. 502, тел. 8(4112)408-052, эл.почта cultura521@mail.ru
Дата проведения: 8 — 9 апреля 2017 г.
Место проведения: МБУ ДО «Детская школа искусств №1» ГО «город Якутск», ул. Ярославского 27.