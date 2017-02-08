ПОЛОЖЕНИЕ

XVII городского конкурса-фестиваля «ПОЮЩАЯ ТУЙМААДА-2017»

среди трудовых и студенческих вокально — хоровых коллективов, посвящённого Году экологии в Российской Федерации, Году молодежи в Республике Саха (Якутия), Году добра в городском округе «город Якутск», 125-летию со дня рождения композитора Марка Жиркова и 385-летию основания г. Якутска

Учредитель фестиваля: Окружная Администрация г. Якутска

Организаторы фестиваля: Управление культуры и духовного развития ОА г. Якутска.

I. Цели и задачи конкурса

Развитие вокально-хорового самодеятельного творчества;

Пропаганда хорового искусства, лучших песен композиторов-классиков, самодеятельных авторов республики;

Выявление новых хоровых и ансамблевых коллективов;

Повышение исполнительского мастерства и активизации творческой деятельности хоровых, вокальных коллективов.

II. Участники конкурса

В конкурсе принимают участие профессиональные, самодеятельные хоры и ансамбли трудовых, студенческих, любительских коллективов г. Якутска и его пригородов. К конкурсу допускаются самодеятельные коллективы из городов и улусов республики.

Коллективы, удостоенные звания «Гран-при» в предыдущие годы участвуют в качестве почётных гостей.

III. Участие и порядок проведения фестиваля:

Профессиональные хоры и ансамбли

Требования:

Профессиональный творческий коллектив исполняет два произведения:

Обязательное исполнение: произведения на тему экологии или добра, произведение молодежной тематики, произведение Марка Жиркова или посвященное городу Якутску.

Произведение на свободную тематику.

Вокальные ансамбли (кол-во участников от 3 до 12 человек);

Хор малого состава (кол-во участников от 13 до 24 человек);

Хор среднего состава (кол-во участников от 25 до 45 человек);

Хор большого состава (кол-во от 45 и выше);

Исполнение под сопровождение любого инструмента (баян, фортепиано, гитара и т.д.);

Использование качественной фонограммы «-1» не возбраняется.

Самодеятельные хоры и ансамбли

Требования к исполнению: Самодеятельный творческий коллектив исполняет два произведения:

Обязательное исполнение произведения на тему экологии или добра, произведение молодежной тематики, произведение Марка Жиркова или посвященное городу Якутску;

Произведение на свободную тематику.

Вокальные ансамбли (кол-во участников до 12 человек);

Хор малого состава (кол-во участников от 13 до 24 человек);

Хор среднего состава (кол-во участников от 25 до 40 человек);

Хор большого состава (кол-во от 45 и выше);

Исполнение под сопровождение любого инструмента (баян, фортепиано, гитара и т.д.);

Наличие качественной фонограммы «-1» не возбраняется.

IV. Критерии оценок

Исполнительское мастерство (интонация, строй, ансамбль, дикция, многоголосие, трактовка произведения и т.д.);

Оригинальное решение исполняемой песни (инсценировка, сценичность, раскрытие темы произведения);

Сценический костюм.

V. Регламент конкурса

Конкурс-фестиваль проводится 8-9 апреля 2017 г. с 10:00 ч. в Детской школе искусств №1 по адресу: ул. Ярославского, 27.

Гала-концерт и награждение – 9 апреля 2017 г. в 17:00 ч. в Детской школе искусств №1 по адресу: ул. Ярославского, 27.

VI. Награждение победителей

«Гран — при» конкурса «Поющая Туймаада – 2017» присуждается только хоровому коллективу. Звания лауреатов и дипломантов различных степеней.

Номинации конкурса:

«За лучшее исполнение а саpella» (среди самодеятельных коллективов)

«Молодые голоса»;

«Лучший хормейстер»;

«Лучший аккомпаниатор»;

«И душа от песни радостно полна»;

«Лучшее исполнение на тему экологии»;

«Лучшее исполнение песни о молодежи»;

«Лучшее исполнение песни на тему добра»;

«Лучшее исполнение песни о городе Якутске».

Для участия на конкурсе необходимо представить:

Заявку на участие по форме до 5 апреля 2017 г.;

Аккредитационный взнос: хоровые коллективы – 1000 рублей; ансамбли – 500 рублей.

Нумерация выступления в конкурсе проходит по дате заявки, принятой оргкомитетом фестиваля!

Заявки принимаются по адресу: пр. Ленина, 15, каб. 502, тел. 8(4112)408-052, эл.почта cultura521@mail.ru

Дата проведения: 8 — 9 апреля 2017 г.

Место проведения: МБУ ДО «Детская школа искусств №1» ГО «город Якутск», ул. Ярославского 27.