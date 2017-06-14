Ысыах Туймаады-2017. Торговцам на заметку 

1. Общее положение

1.1. Положение об организации деятельности временных объектов мелкорозничной торговли и общественного питания при проведении национального праздника «Ысыах Туймаады -2017» в архитектурно – этнографическом комплексе «Ус – Хатын» (далее Положение) разработано в соответствии законами Российской Федерации от 28.12.2009г. № 381-Ф3 «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской федерации», от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 02.01.2000г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», от 06.10.2003г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», от 26.07.2006г. № 135-Ф3 «О защите конкуренции», Указом Президента Российской Федерации от 08.11.1992г. № 65 «О свободе торговли», постановлениями Правительства Российской Федерации от 15.08.1997г. № 1036 «Об утверждении правил оказания услуг общественного питания», от 19.01.1998 г. № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров», ГОСТом Р 51303-99 «Торговля. Термины и определения».

1.2. Настоящее Положение разработано в целях:

упорядочения размещения нестационарных объектов общественного питания и мелкорозничной торговой сети;

создания условий для улучшения организации и качества обслуживания населения;

установления единого порядка размещения на территории проведения мероприятия;

обеспечения безопасности услуг выездной торговли и общественного питания во время проведения мероприятий.

обеспечения соблюдения санитарно – эпидемиологических требований.

1.3. Основные понятия и их определения:

нестационарные объекты уличной торговли и общественного питания — объекты из легко-возводимых сборно-разборных конструкций, различной каркасной конструкции, отвечающие современным архитектурно-дизайнерским требованиям, оснащенные прилавком, на площади которых размещен товарный запас на один день торговли;

нестационарная сеть объектов общественного питания — это форма организации общественного питания с приготовлением на месте и реализацией готовых блюд, национальных блюд и пищевых продуктов в ограниченном ассортименте и согласованном с органами Роспотребнадзора в специально оборудованных помещениях летнего типа;

субъект торговли — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, занимающиеся торговлей и зарегистрированные в установленном порядке.

1.4. Организация питания осуществляется в павильонах летнего типа (далее — павильон), где организуется приготовление и реализация готовых горячих блюд, национальных блюд и пищевых продуктов.

1.5. Размещение объектов, их техническая оснащенность должны обеспечивать продавцу возможность соблюдения условий труда и правил личной гигиены его работниками.

1.6. Продажа товаров, оказание услуг осуществляется в соответствии с Правилами продажи отдельных видов товаров, Правилами оказания услуг общественного питания, утвержденными постановлениями Правительства Российской Федерации. На реализуемые товары должны быть все необходимые документы: товаро – транспортные накладные; документы о подтверждении соответствия (декларация, сертификаты); ветеринарная справка формы №4, ветеринарное свидетельство формы №2 на мясо, рыбу.

1.7. Образцы всех находящихся в продаже продовольственных и непродовольственных товаров должны быть снабжены единообразными и четко оформленными ценниками с указанием фамилии и инициалов индивидуального предпринимателя или названия юридического лица, наименования товара, его сорта, цены за единицу измерения товара, подписи материально ответственного лица или печати юридического лица или индивидуального предпринимателя, даты оформления ценника.

1.8. Для участия в организации общественного питания, мелкорозничной торговли продуктами питания субъекты обращаются с заявлением в Окружную администрацию города Якутска, в отдел потребительского рынка в срок до 20 июня 2016 года.

К заявлению прилагаются следующие документы:

Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и юридических лиц;

Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

Выписка из ЕГРИП с видами экономической деятельности;

Копия договора аренды помещения, или свидетельство собственности помещения для предприятий общественного питания;

Документы о подтверждении соответствия (декларация, сертификаты); ветеринарная справка формы №4, ветеринарное свидетельство формы №2 на мясо, рыбу;

Копия паспорта для физических лиц занимающихся народными промыслами;

ассортиментный перечень;

список работников;

копии медицинских книжек работников с полными данными медицинских обследований и профилактическими прививками.

К участию по организации общественного питания и мелкорозничной торговли пищевыми продуктами допускаются юридические лица или индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном порядке, осуществляющие деятельность в сфере общественного питания или торговли, осуществляющие деятельность в стационарных объектах.

1.9.Ассортиментный перечень реализуемых пищевых продуктов и меню готовых блюд согласовывается отделом потребительского рынка Окружной администрации города Якутска с Управлением Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия).

Участники выездной торговли должны иметь на рабочем месте:

торговую палатку/шатер в цветовой гамме, утверждённой Концепциейпраздника;

аптечку для оказания первой медицинской помощи;

огнетушитель, ведро с песком, лопату;

промышленные удлинители;

холодильное и торговое оборудование;

емкости для воды;

тазики, ветошь для обработки оборудования;

дезинфицирующие средства ( вт.ч. дез.салфетки);

бак для мусора, мусорные мешки емкостью 120 л.;

рукомойник;

подтоварники;

вывеску предприятия;

материалы для праздничного оформления торгового объекта в соответствии с утвержденной Концепцией национального праздника;

форму продавца;

санитарные книжки работниковс полными данными медицинских обследований и профилактическими прививками;

ценники;

сертификаты, ветеринарные справки, качественные удостоверения на продукцию;

разрешение на предоставление места для установки временной торговой точки.

2. Требования к размещению и внешнему виду нестационарных торговых объектов и объектов общественного питания

2.1. При размещении нестационарного объекта общественного питания площадка должна иметь национальное декоративно-художественное оформление, оборудована специализированной мебелью, изготовленной из материалов, обеспечивающих ее санитарно-гигиеническую обработку и соответствовать санитарным нормам и правилам.

2.2. Павильоны размещаются на территории местности Ус-Хатын согласно утвержденного генплана местности проведения мероприятия.

2.3. Комплексное благоустройство территории включает в себя:

оформление объектов в соответствии с концепцией праздника в национальном стиле;

применение современных строительных материалов;

для покрытия навесов и строений применяется ондулин, металлочерепица, профлист или аналогичный материал;

павильоны в зоне приготовления и раздачи должны быть обустроены дощатыми полами;

запрещено покрытие навесов и строений тканью, брезентом, пленкой и др. материалами;

использование специализированного торгово-технологического оборудования ( в т.ч. палатки, шатры);

наличие контейнеров по сбору мусора, мусорных баков с одноразовым пакетом с последующим своевременным его удалением по мере заполнения.

2.4. Для сбора мусора должны быть установлены контейнеры на расстоянии не более 20 метров друг от друга.

2.5. На территории перед входом в павильоны должны быть размещены мусорные баки с использованием одноразовых пакетов с последующим своевременным его удалением в мусорные контейнера по мере заполнения.

2.6. Мусор и пищевые отходы должны регулярно вывозиться по мере заполнения контейнеров (при заполнении не более 2/3 и х объема).

2.7. Территория объектов общественного питания и мелкорозничной торговли пищевыми продуктами должна быть благоустроена и содержаться в чистоте.

2.8. С фасадной части павильона должна быть размещена вывеска, содержащая информацию о лицах, оказывающих услуги по организации торговли объектов общественного питания и мелкорозничной торговли пищевыми продуктами, сувенирной продукцией.

2.9. Павильоны по организации общественного питания должны иметь следующий набор помещений: обеденная зона, помещение для приготовления пищи.

2.10. Для посетителей и персонала павильонов должны быть оборудованы устройства для мытья рук.

2.11. Складирование и хранение товара должно осуществляться на подтоварниках.

3. Требования к водоснабжению.

3.1. Павильоны летнего типа должны быть обеспечены летним водопроводом, обеспечивающим бесперебойную работу.

3.2. Качество воды для хозяйственно-питьевых целей должно отвечать требованиям СанПнН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

3.3. При использовании бутилированной воды, на воду должны быть документы, подтверждающие ее происхождение, качество и безопасность.

3.4. Подвоз воды осуществлять из водозаборов ОАО «Водоканал» автоводовозным транспортом, имеющим санитарный паспорт на автотранспорт, прошедшим дезинфекцию емкости.

3.5. Территория, где устанавливаются емкости для воды, должны содержаться в чистоте.

4. Требования к оборудованию, инвентарю, посуде и таре.

4.1. Объекты мелкорозничной торговли оснащаются торгово – технологическим оборудованием и инвентарем, подтоварниками обеспечивающими в соответствии с требованиями стандартов, сохранение качества и безопасности товаров при их хранении и реализации и надлежащие условия торговли. Используемое оборудование и инвентарь должны содержаться в исправном состоянии.

4.2. При организации питания участников массовых общественных мероприятий должно быть предусмотрено обеспечение достаточным количеством кухонного инвентаря, технологическим и холодильным оборудованием (электропечи, микроволновки, электрочайники, холодильники, морозильники и т.д.).

4.3. Обеденные зоны должны быть обустроены достаточным количеством инвентаря: столами, стульями, скамейками, покрытыми водонепроницаемым легко моющимся материалом.

4.4. Точки общественного питания должны обеспечиваться достаточным количеством одноразовой пластмассовой столовой и чайной посудой (стаканы, глубокие и мелкие тарелки, вилки, ложки, ножи).

4.5. При работе технологического оборудования исключается возможность контакта сырых и готовых к употреблению продуктов.

4.6. Для сбора использованной одноразовой посуды и мусора должны устанавливаться бачки, которые по мере накопления не более чем на 2/3 объема должны очищаться.

4.7.Допускается наносить на разделочный инвентарь цветовую маркировку вместе с буквенной маркировкой в соответствии с обрабатываемым на них продуктом. Разделочный инвентарь для готовой и сырой продукции должен хранится раздельно.

4.8. Для дополнительной обработки рук возможно применение кожных антисептиков.

5. Требования к условиям приготовления и реализации готовых блюд, национальных блюд и пищевых продуктов.

5.1. Для предотвращения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям запрещается использовать:

продовольственное сырье и пищевые продукты без документов, подтверждающих их качество и безопасность;

мясо и субпродукты всех видов сельскохозяйственных животных без клейма и ветеринарного свидетельства;

рыбу, сельскохозяйственную птицу без ветеринарного свидетельства;

непотрошеную птицу;

яйца;

овощи и фрукты с наличием плесени и признаками гнили;

пищевые продукты с истекшими сроками годности и признаками недоброкачественности;

продукцию домашнего изготовления.

5.2. Продукты следует хранить в таре производителя (бочки, ящики, фляги, бидоны и др.), при необходимости — перекладывать в чистую, промаркированную в соответствии с видом продукта производственную тару.

При хранении пищевых продуктов необходимо строго соблюдать правила товарного соседства, нормы складирования, сроки годности и условия хранения.

5.3. Хранение особо скоропортящихся продуктов осуществляется в соответствии с гигиеническими требованиями, предъявляемыми к условиям, срокам хранения особо скоропортящихся продуктов.

5.4. В объекте на видном месте должно быть размещено меню с указанием цены готовых блюд, утвержденный лицом, оказывающим данные услуги и согласованный с отделом потребительского рынка Окружной администрации города Якутска.

5.5. Приготовление и реализация готовых блюд, продуктов питания должна осуществляться в соответствии с «Ассортиментом основных продуктов питания готовых блюд, рекомендуемых для организации питания на объектах общественного питания и мелкорозничной торговли пищевыми продуктами» (приложение №1).

5.6. Реализация национальных молочных напитков «бырпаах», «кумыс» должна осуществляться при наличии документа, подтверждающего качество и безопасность продукта.

5.7. Реализация готовых блюд разрешается только в торговых рядах, утвержденных генпланом местности Ус-Хатын.

5.8. В павильонах строго запрещается реализация и употребление алкогольной продукции.

5.9. Реализация мороженого должна осуществляться при условии наличия морозильной камеры.

5.10. Кулинарная обработка продуктов проводится в соответствии с утвержденной нормативно-технологической документацией (сборник рецептур):

овощи, предназначенные для приготовления винегретов и салатов, варят в кожуре, охлаждают, чистка и нарезка их проводится в день использования, варка овощей, накануне дня их использования не допускается.

овощи, употребляемые в сыром виде (целиком или в виде салатов), хорошо промывают, очищают и повторно тщательно промывают кипяченой питьевой водой. Предварительное замачивание овощей не допускается.

заправка винегретов и салатов растительным маслом производится непосредственно перед их подачей.

овощи и картофель для приготовления супов следует нарезать перед варкой, закладывать в кипяченую воду.

очищенные картофель и другие овощи во избежание потемнения и высушивания рекомендуется хранить в холодной воде не более 2 часов.

отварное кусковое мясо для первых и вторых блюд нарезают на порции, заливают бульонам, кипятят в течение 5-7 минут и хранят в этом же бульоне при температуре 75° С до раздачи не более 1 часа.

макароны и рис для приготовления гарниров отваривают в 6-кратном объеме воды без последующей промывки.

фрукты промывают кипяченой питьевой водой перед употреблением.

5.11. Приготовление блюд на мангалах, жаровнях, решетках, котлах разрешается при условии изготовления полуфабрикатов в стационарных организациях. При этом необходимо соблюдение следующих условий:

наличие павильона, подключенного к сетям летнего водопровода, холодильного оборудования для хранения полуфабрикатов;

наличие условий для обработки инвентаря, тары;

использование для жарки древесного угля, металлических шампуров, осуществление жарки непосредственно перед реализацией;

наличие условий для соблюдения работниками правил личной гигиены.

6. Гигиенические требования к участникам обеспечения организации общественного питания и мелкорозничной торговли пищевыми продуктами.

6.1. Все лица, привлекаемые к организации обеспечения общественного питания и мелкорозничной торговли пищевыми продуктами, должны иметь при себе личные медицинские книжки с отметкой о прохождении профилактического медицинского осмотра, профилактические прививки против вирусного гепатита А, дизентерии и кори, гигиенического обучения и аттестации.

6.2. Все лица, привлекаемые к организации обеспечения общественного питания и мелкорозничной торговли пищевыми продуктами, обязаны:

использовать чистую специальную одежду установленного образца, специальный головной убор, иметь нагрудной знак с указанием ФИО продавца, повара.

содержать объект торговли, а также прилегающую территорию в чистоте;

следить за качеством принимаемых и реализуемых пищевых продуктов, в случае сомнения в их доброкачественности прекращать немедленно их реализацию;

строго соблюдать сроки реализации и годности, правила отпуска пищевых продуктов, при отпуске пользоваться щипцами, совками, лопатками, целлофановыми перчатками и др.;

строго соблюдать правила личной гигиены, мыть руки после каждого перерыва в работе по мере необходимости и после соприкосновения с загрязненными предметами.

6.3. Персоналу на торговом объекте запрещается:

хранить пищевые продукты на полу в открытой таре;

хранить посторонние, не относящиеся к торговле предметы;

организовывать доступ посторонних лиц, не имеющих отношения к торговле;

курить и распивать спиртные напитки.

6.4. Виновные в нарушении действующего санитарного законодательства Российской Федерации несут административную, дисциплинарную или уголовную ответственность.

Приложение №1

к Положению объектов общественного питания и мелкорозничной торговли пищевыми продуктами

Ассортимент

блюд, рекомендуемых для приготовления на месте и организации питания в период проведения национального праздника «ЫсыахТуймаады 2017»:

Первые блюда:

суп из потрохов (потроха, картофель, макаронные изделия, специи)

суп мясной (мясо говядина, свинина, баранина, курица, картофель, макаронные изделия, специи)

пельмени (пельмени в упаковке, специи)

уха (караси, муксун, чир, омуль, картофель, лук, специи)

Вторые блюда:

плов (мясо говядина, свинина, баранина, курица, рис, морковь, растительное масло, специи)

гуляш (мясо говядина, свинина, баранина, курица, картофель, специи)

жаркое (мясо говядина, свинина, баранина, курица, картофель, морковь, лук, специи)

жеребятина отварная кусками

шашлык (для предприятий общественного питания и крестьянских хозяйств)

караси жареные (приготовленные на месте)

окорочка жареные (приготовленные на месте)

жаркое (приготовленное на месте)

гарниры (рис, гречка, картофель, макароны)

Нарезки:

Овощные (помидоры, огурцы, капуста, свекла, редис, зелень, специи, растительное масло)

Мучные изделия:

якутские лепешки

оладьи по-якутски

вафли по-якутски

Напитки:

чай с молоком

чай с сахаром

морс брусничный

кофе черный

Национальные кисломолочные напитки «кумыс», «бырпах» должны быть промышленного изготовления, с наличием документов, подтверждающих качество и безопасность.