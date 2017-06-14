Положение о проведении конкурса «Саламаат» на лучшую организацию питания  во время проведения национального праздника  «Ысыах Туймаады-2017»

Цель конкурса:

— повышения престижа якутской национальной кухни;

— пропаганда национальных традиций гостеприимства;

— укрепление традиций приготовления и подачи якутских национальных блюд.

Участники конкурса:

В смотре – конкурсе могут принять участие объекты торговли и общественного питания независимо от формы собственности, а также физические лица и представители улусов республики.

Требования к участникам конкурса:

— Наличие оформленного помещения или места торговли в национальном стиле.

— Соблюдение санитарных норм в помещении для приема гостей и посетителей, содержание прилегающей территории в соответствующем состоянии.

— Наличие национальной одежды у обслуживающего персонала.

— Расширенный ассортимент предлагаемых блюд (поощряется разнообразие национальных блюд.)

— Наличие сертификатов, ветеринарных справок на используемую для

приготовления блюд продукцию.

Порядок проведения смотра-конкурса.

— Конкурс проводится 24 июня 2017 года в местности «Ус-Хатын» во время проведения национального праздника «ЫсыахТуймаады 2017».

— Участники конкурса направляют до 20 июня в конкурсную комиссию заявку на участие.

— Комиссия с 14 часов 24 июня 2017г. делает осмотр и оценивает блюда и их оформление по 5-ти бальной системе.

Критерии оценки:

— оформление туhyлгэ (якутская национальная атрибутика: салама, олбох, кычым, чаппараах, предметы национальной утвари)

— визитная карточка туhyлгэ;

— ассортимент национальных блюд (в т.ч. старинные молочные напитки), вкусовые качества блюд, сервировка, дизайн;

— традиционное гостеприимство народа Саха;

— якутская национальная одежда.

Подведение итогов и награждение победителей

— Итоги смотра-конкурса подводятся 24 июня в 17 часов.

— По итогам смотра – конкурса на основании итогового протокола победители награждаются Дипломами и ценными подарками.

Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу: г.Якутскпр.Ленина 15 каб 207,

Контактные телефоны: 40-80-95

График подвоза продукции:

Дата Время Цель 23.06.17г. (пятница) с 10.00ч. 23.06.2017г. до 07.00ч. 24.06.2017г. Заезд для обустройства и завоза продукции 24.06.17г. (суббота) с 16.00ч. до 20.00ч. Подвоз продукции 25.06.17г. (воскресенье) с 04.00ч. до 10.00ч. Подвоз продукции с 18.00ч. до 22.00ч. Выезд