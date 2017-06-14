Положение о проведении конкурса «Саламаат» на лучшую организацию питания  во время проведения национального праздника  «Ысыах Туймаады-2017»

Цель конкурса:
— повышения престижа якутской национальной кухни;
— пропаганда национальных традиций гостеприимства;
— укрепление традиций приготовления и подачи якутских национальных блюд.
Участники конкурса:
В смотре – конкурсе могут принять участие объекты торговли и общественного питания независимо от формы собственности, а также физические лица и представители улусов республики.
Требования к участникам конкурса:
— Наличие оформленного помещения или места торговли в национальном стиле.
— Соблюдение санитарных норм в помещении для приема гостей и посетителей, содержание прилегающей территории в соответствующем состоянии.
— Наличие национальной одежды у обслуживающего персонала.
— Расширенный ассортимент предлагаемых блюд (поощряется разнообразие национальных блюд.)
— Наличие сертификатов, ветеринарных справок на используемую для
приготовления блюд продукцию.
Порядок проведения смотра-конкурса.
— Конкурс проводится 24 июня 2017 года в местности «Ус-Хатын» во время проведения национального праздника «ЫсыахТуймаады 2017».
— Участники конкурса направляют до 20 июня в конкурсную комиссию заявку на участие.
— Комиссия с 14 часов 24 июня 2017г. делает осмотр и оценивает блюда и их оформление по 5-ти бальной системе.
Критерии оценки:
— оформление туhyлгэ (якутская национальная атрибутика: салама, олбох, кычым, чаппараах, предметы национальной утвари)
— визитная карточка туhyлгэ;
— ассортимент национальных блюд (в т.ч. старинные молочные напитки), вкусовые качества блюд, сервировка, дизайн;
— традиционное гостеприимство народа Саха;
— якутская национальная одежда.
Подведение итогов и награждение победителей
— Итоги смотра-конкурса подводятся 24 июня в 17 часов.
— По итогам смотра – конкурса на основании итогового протокола победители награждаются Дипломами и ценными подарками.
Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу: г.Якутскпр.Ленина 15 каб 207,
Контактные телефоны: 40-80-95
График подвоза продукции:
|Дата
|Время
|Цель
|23.06.17г. (пятница)
|с 10.00ч. 23.06.2017г.
до 07.00ч. 24.06.2017г.
|Заезд для обустройства и завоза продукции
|24.06.17г. (суббота)
|с 16.00ч. до 20.00ч.
|Подвоз продукции
|25.06.17г. (воскресенье)
|с 04.00ч. до 10.00ч.
|Подвоз продукции
|с 18.00ч. до 22.00ч.
|Выезд