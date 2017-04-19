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Половина краж республики происходит в Якутске: правила защиты

В последнее время на территории республики участились случаи краж, половина их которых совершены в г.Якутск. Кражи совершаются, в основном, из квартир, гаражей, магазинов. Злоумышленники проникают на объекты путем взлома, подбора ключа, через оставленные незакрытыми окна, форточки и балконные двери. Похищаются продукты питания, одежда, велосипеды, мобильные телефоны, компьютерная техника, ювелирные изделия, денежные средства, автомобильные магнитолы и тд.

Квартирные кражи, в основном, совершаются в утреннее время, а также в течение рабочего времени. Как показывает полицейская статистика, кражам подвергается объекты, не оборудованные охранной сигнализацией и имеющие ненадежные запорные устройства. Ущерба можно было избежать, если бы владельцы магазинов, квартир или частных домов вовремя позаботились о безопасности своего имущества.

Для обеспечения сохранности личного имущества, нужно придерживаться следующих мер безопасности:

Выходы на чердак, на крышу должны иметь надежные петли и замки. Подъезд и коридоры должны хорошо освещаться, так как, во время совершения краж воры гасят свет. Не оставляйте ключи от квартиры под ковриком, в почтовом ящике, на электрощите и в других доступных местах. Входная дверь должна быть оснащена минимум двумя замками различных систем и иметь противосъемные штыри. При потере ключей, незамедлительно заменитезамки входной двери. На окнах квартир первых, вторых и последних этажей должны быть установлены решетки. Покидая квартиру, не забывайте запирать окна, форточки и балконы, которые могут стать лазейкой для злоумышленников.

Не впускайте в квартиру незнакомых людей, особенно, предупредите об этом детей, остающихся без присмотра взрослых.

Уезжая в длительную поездку, попросите соседей или родственников забирать почтовую корреспонденцию. Накапливающаяся в почтовом ящике корреспонденция может служить сигналом для воров. Насторожитесь, если на дверь наклеен стикерс предложениями различных услуг, это может быть проверкой – у отбывших на длительный период хозяев стикер останется висеть на двери.

Не оставляйте велосипеды в подъездах и возле них, запирающие устройства не всегда предохраняют транспортное средство от кражи, лучше всего не полениться и занести в квартиру. При посещении магазина не оставляйте велосипеды без присмотра.

Не оставляйте без внимания посещения заблудившихся гостей или неожиданные визиты коммунальщиков, продавцов различных товаров и других лиц.Преступники проверяют наличие хозяев в квартире, звоня в дверь и задавая какие-либо вопросы. Постарайтесь запомнить их приметы.

Если подъезд вашего дома оборудован домофоном, не следует вместе с собой проводить в подъезд незнакомцев. Лучше попросить их перезвонить в ту квартиру, в которую они пришли. Знайте: преступники проникают в подъезды жилых домов вместе с жильцами, неосмотрительно впускающими в подъезд незнакомых лиц, либо позвонив по домофону, под видом сотрудников ЖКХ, почтальонов, сотрудников социальной сферы. Не стесняйтесь спросить у представителя службы документы, позвонить в организацию, которую он представляет. В случае сомнения попросите зайти в другое время.

Чтобы попасть в жилище, некоторые используют сострадание и просят стакан воды, лекарство. Другие утверждают, что хотят возвратить деньги или передать записку соседям. Поводы могут быть самые разные.

Никому не рассказывайте о наличии крупных денежных сумм, драгоценностей или каких-либо ценных предметов. Не теряйте бдительности, если приглашаете к себе в квартиру малознакомых лиц. Особенно это касается тех лиц, которые употребляют спиртные напитки. Обычно после такого бурного времяпровождения пропадают деньги и ценности гостеприимного хозяина квартиры.

В транспорте и общественных местах личные вещи держите в труднодоступных местах. Ручную кладь держите постоянно в поле своего зрения.

Стремитесь установить добрососедские отношения в доме, взаимное наблюдение за квартирами друг друга поможет обеспечить безопасность жилища.

Конечно, все эти меры –вспомогательные, и лучшего способа обезопасить свое жилище, чем установка охранной сигнализации, пока не изобретено.

Статистика неумолима: самое эффективное средство недопущения краж — это сдача квартиры или другого объекта под централизованную охрану. При совершении кражи из охраняемых объектов, подозреваемые, как правило, задерживаются в момент совершения преступления с поличным либо при попытке его совершения. Кроме того, если установлена сигнализация, срабатывающая одновременно с отправлением СМС-сигнала на телефон и включением в квартире аварийного звонка, воры практически сразу покидают квартиру. Что в общем- то вам и нужно.

И самое важное: не приобретайте товары с рук. Низкая стоимость товара и обстоятельства продажи должны насторожить покупателя и задуматься о правовых последствиях своих действий.

Возможно, вам предлагают приобрести краденую вещь и в таких условиях покупатель автоматически становится скупщиком краденого, что предусматривает уголовную ответственность согласно ст.175 Уголовного кодекса Российской Федерации «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем».

Санкции данной статьи предусматривают наказание до двух лет лишения свободы. При этом, похищенное имущество изымается у покупателя без возмещения понесенных затрат.

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Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
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