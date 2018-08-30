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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
30.08.2018, 16:30
Столица
Анонс
Полная программа празднования Дня города
30.08.2018, 16:10
Общество
Застрявший на Байкале дальнобойщик получил неожиданную поддержку с Родины
30.08.2018, 16:00
История
Внуки командира Строда и генерала Пепеляева встретились в Амге
30.08.2018, 15:41
Происшествия
Пьяные подружки вылетели в кювет на трассе «Лена»
30.08.2018, 15:11
Экология
Айсен Николаев дал ряд поручений по итогам облета загрязненных рек
30.08.2018, 14:47
Происшествия
Очередное ДТП с пьяными: 46-летняя женщина опрокинула авто на Покровском тракте
30.08.2018, 14:33
Столица
Аэропорт Якутск приглашает на ежегодную выставку авиационной техники
30.08.2018, 14:28
Финансы
Россельхозбанк повысил ставки по вкладам в рублях
30.08.2018, 14:11
Культура & Образование
В общежития СВФУ из-за нехватки мест не заселились более 700 первокурсников
30.08.2018, 13:30
Красота & Здоровье
Топ-5 мужских вещей, которые ненавидят женщины
30.08.2018, 13:15
Финансы
В «АЭБ Бизнес» появилась возможность подтверждения операции с помощью простой электронной подписи
30.08.2018, 13:01
Экология
Экологи мониторят состояние реки Вилюй
30.08.2018, 13:00
Культура & Образование
Успех якутян на фестивале «Наследие предков»
30.08.2018, 12:45
Столица
В Якутске снесут Центральную баню
30.08.2018, 12:31
Политика
Айсен Николаев улучшил позиции в рейтинге губернаторов
30.08.2018, 12:30
Происшествия
Экстра
Члены избирательной комиссии едва не утонули в Якутии
30.08.2018, 12:23
Спорт
Юные якутяне стали чемпионами мира по шашкам!
30.08.2018, 12:17
Красота & Здоровье
Какими болезнями страдают якуты?
30.08.2018, 12:14
Происшествия
Прокуратура Якутии проводит проверку по заявлениям векселедержателей «ФТК»
30.08.2018, 12:00
Финансы
Россельхозбанк объявил финансовые результаты за I полугодие
30.08.2018, 11:38
Желток
Якутская телезвезда поможет сбросить вес
30.08.2018, 11:22
Происшествия
В Якутске женщину ограбили средь бела дня
30.08.2018, 11:18
Происшествия
Резонанс
Минэкологии Якутии предлагает «Алросе» возместить ущерб
30.08.2018, 11:14
Общество
Иностранцы приехали в Якутию помогать родовым общинам
30.08.2018, 10:50
Красота & Здоровье
Оториноларингологи осваивают лазерные технологии
30.08.2018, 10:45
Происшествия
Резонанс
Вторая и третья волна загрязненной воды поступит в реки из-за прорыва дамб
30.08.2018, 10:29
Культура & Образование
Анонс
Окунись в мир музыки!
30.08.2018, 10:18
Общество
Туман стал причиной задержки рейсов в аэропорту Якутска
30.08.2018, 10:15
Происшествия
Прокуратура заставила МУП из Якутии выплатить миллионный долг по зарплате
30.08.2018, 10:07
Столица
Объявление
До вечера не будет воды в некоторых районах Якутска
30.08.2018, 9:59
Экология
Резонанс
В Гидрометцентре пояснили, как могут появляться «дожди из насекомых»
30.08.2018, 9:43
Путешествия
В Москве открылся якутский гостевой дом «Подушка»!
30.08.2018, 9:27
Происшествия
Глава якутского села заплатит штраф за нарушение контрактов
30.08.2018, 9:15
Культура & Образование
Многофункциональное отраслевое решение в организациях сельского хозяйства
30.08.2018, 9:02
Происшествия
В Якутии действует 21 природный пожар
30.08.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный гороскоп. Четверг 30 августа 2018
30.08.2018, 3:15
Республика
Эксклюзив
Легендарная Кемпендяйская соль накануне судьбоносных событий
30.08.2018, 0:55
Политика
Владимир Путин поддержал предложение Айсена Николаева о создании новых учебных мест
30.08.2018, 0:07
Общество
Сегодня день рождения депутата, руководителя, артиста и спортсмена
29.08.2018, 23:04
Экономика
Ветеран ЯТЭЦ Владимир Леонов: Без тепла в нашем регионе никак!
29.08.2018, 22:43
Общество
Теплоэнергосервис предлагает потребителям погасить долги без пени
29.08.2018, 21:48
Общество
«Дорожный пристав» заставил должников погасить долги
29.08.2018, 21:47
Финансы
Добрые дела от АЭБ: В дома пострадавшие от паводка возвращаются тепло и уют
29.08.2018, 21:20
Опрос
Эксклюзив
Вы довольны смягчением пенсионной реформы? (опрос для жителей Якутии)
29.08.2018, 20:27
Экономика
Как энергетики мост построили
29.08.2018, 19:41
Политика
Позитив
Якутская идея стала федеральным проектом
29.08.2018, 19:05
Культура & Образование
Состоялась встреча финнов Якутии и Финляндии         
29.08.2018, 18:29
Республика
В Жиганском улусе открыто движение по мосту через реку Стрекаловку
29.08.2018, 18:13
Экономика
АЛРОСА будет платить Оленекскому району Якутии по 100 млн рублей на протяжении пяти лет
29.08.2018, 17:16
Столица
График отключений электроэнергии на 30 августа
29.08.2018, 16:49
Столица
Изменилась схема движения автобуса №16
29.08.2018, 16:41
Экономика
Авиакомпания «Якутия» отменит чартеры в Харбин, Муан и Анталью
29.08.2018, 16:03
Столица
День города: Приглашаем на Фестиваль ухи!
29.08.2018, 15:43
Происшествия
В Якутии осудили главного бухгалтера похоронной организации
29.08.2018, 15:12
Экология
Видео
Дождь из клопов шокировал жителей Якутии
29.08.2018, 15:10
Сахалыы
Эксклюзив
Тыгын Дархан уонна Лөгөй Тойон
29.08.2018, 14:46
Происшествия
В Якутске машина сбила 8-летнего ребенка
29.08.2018, 14:21
Культура & Образование
Галерея «Үргэл» представляет выставку Миры Аргуновой «Сияние Азии»
29.08.2018, 13:39
Происшествия
Эксклюзив
Слово главы родовой общины. Госинспектор стрелял в сторону представителей общины?
29.08.2018, 13:30
Красота & Здоровье
Для любителей лапши быстрого приготовления!
29.08.2018, 13:15
Столица
Постоянная комиссия по бюджетно-экономической политике гордумы провела заседание
29.08.2018, 13:00
Происшествия
Безработный якутянин пошел на кражу, чтобы купить алкоголь
29.08.2018, 12:55
Финансы
Алмазэргиэнбанк повысил процентные ставки по вкладам
29.08.2018, 12:44
Общество
Анонс
Айсен Николаев в прямом эфире ответит на вопросы якутян
29.08.2018, 12:33
Культура & Образование
Известные писатели приехали в Якутию
29.08.2018, 12:30
Политика
Видео
Партийную тройку «Единой России» возглавляют Лидер, Патриот и Победитель
29.08.2018, 12:19
Общество
За фото на выборах можно получить iPhone X, ноутбуки и другие «крутые» призы
29.08.2018, 12:04
Происшествия
Резонанс
В Якутии рыбу проверили на заражение радиацией
29.08.2018, 12:00
Общество
Ореховый Спас 2018: что нельзя делать, история, традиции, приметы
29.08.2018, 11:51
Политика
Валерий Степанов: «Саввинов — человек слова!»
29.08.2018, 11:48
Общество
Якутский город попал в ТОП-15 заброшенных
29.08.2018, 11:24
Происшествия
В Якутске мужчина ударил ножом любовницу вдвое младше себя
Архив новостей
Столица
30 августа 2018, 16:30
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Полная программа празднования Дня города

Программа мероприятий, посвященных 386-летию со дня основания города Якутска

«Якутск – город инноваций и новых возможностей!»

01 сентября (суббота)
10.00 «Звени, колокольчик!» — День знаний  

Место проведения: площадь Орджоникидзе, площадь Ленина, Дворец Детства
11.00 «Семейная карта мечты» уличный фестиваль 

Место проведения: площадь Орджоникидзе
02 сентября (воскресенье)
11.00-18.00 Квест-игра «386 тайн» на территории городского округа «город Якутск».

Место проведения: площади города Якутска.
12.00 День окончания II Мировой войны 

Место проведения: Мемориальный комплекс «Солдат     Туймаады» 
05 сентября (среда)
12.00 Открытие теплой остановки автобусной остановки.

Место проведения: ул. Дзержинского, автобусная остановка «Архив» (нечетная сторона)
15.00 Открытие арт-объекта скамейки «Я люблю Якутск».

Место проведения: сквер Московский
06 сентября (четверг)
12.00 Открытие теплой автобусной остановки.

Место проведения: ул.Дзержинского, теплая автобусная остановка «Столичной рынок» (нечетная сторона).
16.30 Торжественное открытие доски «Почетные граждане города Якутска».

Место проведения: ул.Курашова
18.00 Запуск системы мониторинга по пожарной безопасности городского округа «город Якутск»

Место проведения: ЕДДС, ул. Орджоникидзе, д. 3/2.
07 сентября (пятница)
10.00 #ВместеЯрче! — фестиваль энергосбережения.

«Благоприятная окружающая среда будущим поколениям» — программа Молодежного экологического Совета

Место проведения: площадь Орджоникидзе

 
11.00 Открытие пространства коллективной работы «Точка кипения».

Место проведения: КГФ, 2 этаж, пр.Ленина, 1
14.00 Открытие объекта Хомус стрит-арт.

Место проведения: ул.Кузьмина, 10
16.00 Открытие арт-объекта «Арктическая космогония».

Место проведения: ул. К.Уткина, д. 5, сквер исторического парка «Россия — моя история»
19.00 Большой кубок КВН ко Дню города.

Место проведения: КЦ СВФУ «Сергеляхские огни»
08 сентября (суббота)
10.00-14.00 Ярмарка здоровья.

Место проведения: Саха академический театр им. П.А. Ойунского
10.00 Турнир по настольному теннису

Место проведения: ФМ «Дохсун»
10.00 «Читай-город» программа МКУ ЦБС:

— Торжественное открытие программы «Здравствуй, Якутск!»

«Что может библиотека?» экспозиции библиотек 

«Литературное ЭМОДЗИ» семейный конкурс 

«Поиграем?» игровая арена

— «Имеем честь предложить» библиоакция

— «Якутск в коллекциях» уголок городского коллекционера

— «Горячая десятка» книжная лотерея-розыгрыш

«Подходи, налетай, забирай!» книжный развал

«Я люблю читать!» флешмоб

— Шоу «Клуб ГОРОЖАНИН и его друзья»

Место проведения: площадь Орджоникидзе
10.00 Одиночная смешанная эстафета по кросс-биатлону среди любителей.

Место проведения: ПКиО
10.00 Блиц-турнир по шахматам.

Место проведения: шахматно-шашечный центр
11.00 Торжественное открытие объекта «Сквер труженикам тыла».

Место проведения: ул. Курашова
11.00 Кубок Главы по бильярдному спорту «Свободная пирамида».

Место проведения: БК «Леман»
11.00 «Якутск: история под ногами» выставка археологических находок

Место проведения: надвратная башня Якутского острога
11.00 Фестиваль Ухи.

Место проведения: этно-усадьба Атласовых
12.00 – 13.00 Подведение итогов городского конкурса «Трудовая слава строителей».

 Место проведения: площадь Орджоникидзе
13.00 «Город детства моего» программа вокального объединения «Кыырай» и ансамбля бального танца «Комус куьун»

Место проведения: площадь Орджоникидзе
14.00 «С любовью городу!» концертная программа студии «Добун»

Место проведения: площадь Орджоникидзе
14.00 День варенья 

Место проведения: ЭЭК «Чочур Муран»
15.00 «Dance Сity» программа студии танцев «Level Up»

Место проведения: площадь Орджоникидзе
16.00 Запуск наружного видеонаблюдения с якутской телебашни в рамках проекта «Безопасный город»

Место проведения: Октябрьский округ
16.00 «Любимый сердцу город!» праздничная программа РККиИ

Место проведения: площадь Орджоникидзе
17.00 «Здравствуй, Якутск!» праздничная программа Саины

Место проведения: площадь Орджоникидзе
18.00 «День города вместе с друзьями» юбилейный концерт группы «Перекати-поле»

Место проведения: площадь Ленина
20.00 Открытие ленд-арта «Священный табун мифических лошадей».

Место проведения: с.Владимировка
21.00 «Якутск – город возможностей» световое проекционное шоу

Место проведения: площадь Ленина
ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА, 

посвященная 386-летию города Якутска

«ВСЕМ СЕРДЦЕМ С ТОБОЙ, МОЙ ГОРОД РОДНОЙ!»

09 сентября (воскресенье)
10.00 Выставка-ярмарка местных товаропроизводителей.

Место проведения: ул.Аржакова
10.00 Торжественный праздничный молебен, посвященный Дню города.

Крестный ход от Градоякутского Преображенского Кафедрального собора к памятнику Петра Бекетова 

Место проведения: ул. Чернышевского
10.45 Возложение цветов к памятнику русскому путешественнику, землепроходцу, воеводе, исследователю Сибири Петру Бекетову (по отдельному сценарию)

Место проведения: ул.Кирова
11.00 «Якутск в былые годы. Горожане.» передвижная фотовыставка

Место проведения: площадь Ленина
11.00 «Вкусноград» — ярмарка-выставка кулинарного искусства и продукции предприятий общественного питания

Место проведения: Старый город.
11.00 «Созвездие мастеров» — фестиваль авторских идей:

— «Деларук» выставка мастеров прикладного творчества;

— «Эко-город» новая жизнь старым вещам;

— выставка молодых модельеров ОО «Саха танаьа»;

— выставка самодеятельных художников;

-фотовыставка «Старые традиции в современном мире»;

«Формула рукоделия» мастер-классы;

«Старинный Якутск» — интерактивная выставка коллекционеров.

Место проведения: Старый город
12.00 «История в окнах» театрализованная квест-игра

Место проведения: Старый город
12.00 «Знакомый сердцу уголок» — фотоателье на фоне исторических мест, рисунки художников-портретистов

 

Место проведения: Старый город.
12.00 «Столица – град Якутск. Назад в прошлое» — программа Национальной библиотеки РС(Я).

Место проведения: площадь Ленина
12.00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ПРАЗДНИКА.

Чествование молодоженов и золотых юбиляров.

Итоги фотоконкурса «Якутск — глазами горожан».

Итоги фотомарафона «Якутск из моего окна».

Итоги проекта «Битва блогеров»

Место проведения: площадь Ленина
12.00 «Якутск начинается с тебя» — фотовыставка компании ПАО «Мегафон».

Место проведения: площадь Ленина
13.00 «Пою о тебе, мой Якутск!» праздничная программа.

Место проведения: площадь Ленина 
13.00 «Меняющийся Якутск» персональная выставка Ивана  Кривогорницына

Место проведения: ул.Аммосова
13.00 «Якутск — город будущего» — конкурс рисунков на асфальте среди детей.

Место проведения: площадь Ленина
13.00 «И в сердце, и в песне – любимый Якутск!» — концертная программа самодеятельных коллективов

Место проведения: Старый город
13.00 «Площадь веселья» праздничный концерт учащихся ДДТ;

«Музей преображения» фотозона (рамка из инстаграмм, карандаши с доской, тантамареска, историческая);

«Переулок развлечений» пазл с изображением силуэта города и цифрами 386;

«Дом Эйнштейна» научное шоу или «Парк скорости» прокат на самодельном транспорте;

— «Улица хитрости» игра в крестики-нолики на асфальте;

«Спортивная аллея» турнир по шашкам;

«Загадочный сквер» викторина о городе.

Место проведения: площадь Дворца детского творчества
13.00 «Город Якутск – город Счастья!» — программа веселых аниматоров;

«Любимому Якутску посвящается…» праздничный концерт;

«Наш город» конкурс рисунков;

«Свободный микрофон» поздравления горожан городу Якутску

Место проведения: МАУ «Городской парк культуры и отдыха»
14.00 «Якутск молодой» молодежная праздничная программа

Место проведения: площадь Ленина
14.00 «Творческий микрофон» — народный конкурс песен и стихов о г. Якутске.

Место проведения: Старый город
15.00 «История в окнах» театрализованная квест-игра

Место проведения: Старый город
15.00 Торжественное вручение ключей от квартир детям, оставшимся без попечения родителей, сиротам.

Место проведения: ул. Воинская 9/2, корпус 1
15.00 «Умнуллубат сулустар» праздничная программа самодеятельных артистов

Место проведения: Старый город
15.00 «Дьоhун мааны Дьокуускайым» концертная программа мелодистов.

Место проведения: площадь Дружбы
15.00 «Любимый город детства» программа доктора САРО.

Место проведения: площадь Дворца детства
15.00 «С днем рождения, Якутск!» праздничная программа компании «САХА-КАРД»

Место проведения: стадион «Туймаада»
16.00 «Танцующий город» программа танцевальных коллективов

Место проведения: площадь Ленина
16.00 «Уоттаах туунну Дьокуускай» танцевально-развлекательная программа 

Место проведения: Старый город
16.00 «Дьол, ырыа куората — Дьокуускай» праздничная программа ГВА «Туймаада»

Место проведения: площадь Дружбы
17.00 Торжественное открытие сквера «Бульвар Учителя»

                      

Место проведения: ул. Ярославского, 32
17.00 «Дьокуускайга оьуокай» праздничный осуохай

Место проведения: площадь Дружбы
17.00 «Дьокуускай – дьол, ырыа биьигэ» концерт вокальной студии «Арыллыы»

Место проведения: Старый город
17.00 «Истиий дуу байааным ырыатын» концерт баянной песни.

Место проведения: Старый город
17.00 «Hallaan rave» молодежная программа.

Место проведения: площадь Ленина
18.00 «ZAVODной Якутск!» праздничная программа школы-студии современного танца «ZAVOD»

Место проведения: площадь Ленина
19.00 «Золотая осень» программа «Ностальжи»

Место проведения: Старый город
19.00 Концерт артиста российской эстрады Александра Панайотова и победителей проекта «Танцы» на ТНТ.

Место проведения: площадь Ленина
21.00 «Славлю тебя, мой Якутск!» — праздничная программа. 

Место проведения: памятник Петру Бекетову
22.00 «С днем рождения, любимый город!» — праздничный фейерверк

Место проведения: памятник Петру Бекетову
ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОКРУГАХ И ПРИГОРОДАХ г.ЯКУТСКА 

«С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!»

АВТОДОРОЖНЫЙ ОКРУГ

07 сентября (пятница)
14.00 Выставка-поздравление «С днем рождения, Якутск!»

Место проведения: библиотека «Мир приключений»
   
09 сентября (воскресенье)
12.00 Праздничная концертная программа «С днем рождения, Якутск!». Фестиваль конкурс одноминутного кино «Город моей мечты» среди молодежи.

Место проведения: площадка МАУ к/т «Лена»
 
ГАГАРИНСКИЙ ОКРУГ

09 сентября (воскресенье)
11.00 Праздничная программа «Якутск – город инноваций и больших возможностей»: 

— осенняя ярмарка;

«Якутск молодой».

Место проведения: сквер имени Ю.А. Гагарина
 
16.00 Открытие инновационной автобусной остановки, оборудованной солнечными батареями.

Место проведения: остановка «Гаражи»
 
ГУБИНСКИЙ ОКРУГ

07 сентября (пятница)
16.00 Праздничная программа «Праздник Детства»:

детские велогонки «Первый старт»;

— праздничный концерт;

— выставка детских рисунков;

— «Город мастеров»;

Место проведения: площадь Победы
 
08 сентября (суббота)
11.00 Соревнование по гребле на ялах.

Место проведения: городской пляж
 
16.00 Акция «Добрый урожай»

Место проведения: площадь Победы
 
09 сентября (воскресенье)
10.00 «Осенний фестиваль» (курсирование паровоза по 202 микрорайону)

Осенняя ярмарка, осенний марафон, ярмарка кружков, открытие детской площадки.

 

Место проведения: МОБУ СОШ №33
 
10.00 Осенняя ярмарка, ярмарка кружков, ярмарка здоровья.

Выставка-торговля.

Место проведения: МОБУ СОШ № 21
 
10.00 Ярмарка здоровья:

Прием узких специалистов, МРТ;

-выставка-ярмарка услуг строительства/ремонтных работ и материалов для ремонта и обустройства квартиры.

Место проведения: Институт повышения квалификации, пр.Ленина , 3
 
10.00 Фестиваль народного творчества

-выставка-ярмарка товаров народных мастеров;

-выставка-ярмарка товаров местных производителей.

Место проведения: Дом Дружбы народов им.А.Е.Кулаковского, ул.Пояркова, 4
 
14.00 Фестиваль торта ко Дню рождения города

-конкурс тортов;

— выставка-ярмарка кондитерских изделий;

-поздравление именинников с вручением подарков;

— уличные художники-портретисты;

-аквагрим.

Место проведения: Педагогический институт СВФУ, пр.Ленина, 2
 
ОКТЯБРЬСКИЙ ОКРУГ

09 сентября (воскресенье)
11.00 Праздничный концерт «Привет, студент!» силами ППОС СВФУ им.М.К.Аммосова.

Место проведения: сквер им.М.К.Аммосова
 
12.00 «Встречай гостей, родной Якутск!» праздничное мероприятие:

— чествование победителей по номинациям.

Место проведения: площадь Дружбы
 
13.00 Праздничный концерт силами общественных организаций и клубов округа.

Выставка-ярмарка народного промысла силами жителей округа.

Выставка-ярмарка «Дары природы» жителей округа.

«Дети – вот что счастье» мероприятие для детей с привлечением аниматоров (игры, конкурсы).

Место проведения: площадь Дружбы
 
14.00 «Наша молодость» танцы под звуки баяна.

Место проведения: площадь Дружбы
 
САЙСАРСКИЙ ОКРУГ

07 сентября (пятница)
16.00 Открытие детской площадки.

Место проведения: ул.Якова Потапова, 6/1
 
08 сентября (суббота)
11.00 Открытие детской площадки.

Место проведения: ул.Мерзлотная, 29
 
09 сентября (воскресенье)
11.00 Выставка детских рисунков «Мой любимый город – Якутск»

Место проведения: Национальный центр медицины
 
11.00  Ярмарка здоровья в МОБУ ООШ №18 и СОШ №20

Место проведения: Городская больница №3
 
12.00 Виртуальная экскурсия по улицам округа

Место проведения: библиотека «Школьный мир»
 
15.00 Большой праздничный концерт. Торжественная церемония награждения лучших активистов округа и Почетного гражданина округа

Место проведения: площадь Матери
 
16.00 Ярмарка-выставка учреждений дополнительного образования детей

Место проведения: площадь Матери
 
16.00 Спортивные состязания «На волне спорта»

Место проведения: спортивная площадка, ул. Чайковского, 30
 
16.00 Челендж «Поздравь любимый город»

Место проведения: площадь Матери
 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

04 сентября (вторник)
16.00 Праздничное мероприятие «Веселые приключения дошколят в День знаний»

Место проведения: ул. Якутская, 2/14, д/с «Лесная сказка»
 
06 сентября (четверг)
18.00 Праздник «День соседа». Акция «Бесплатная стрижка» (на территории округа)

Место проведения: ул. Якутская, 2/17 
 
09 сентября (воскресенье)
14.00 Торжественное мероприятие «С днем рождения, Якутск!»

Место проведения: Центральная площадка 16 квартала, 

ул. Рыдзинского, 18/11
 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОКРУГ

с 05 по 09 сентября 
10.00 Выставка книг «Родной Якутск»

Место проведения: библиотека «Теплый дом» ул. 50 Советской Армии, 23
 
07 сентября (пятница)
11.00 Турнир по мини-футболу на призы Общественного Совета среди трудовых коллективов.

Место проведения: спортивная площадка Якутского промышленного техникума, ул. 50 лет Советской Армии, 86/1
 
12.00 Открытие детской площадки в рамках проекта «Народный бюджет».

Место проведения: дворовая территория МОБУ СОШ №15, ул.Бестужева-Марлинского, 24
 
15.00 «Прогулка по улицам родного города» детская викторина

Место проведения: библиотека «Теплый дом», ул. 50 лет Советской Армии, 23
 
09 сентября (воскресенье)
12.00 День города в «Промышленном»:

— концертная программа с участием учеников СОШ, техникумов, ветеранских ансамблей;

— награждение активистов округа;

— овощная ярмарка;

-уличная торговля.

Место проведения: дворовая территория МОБУ СОШ №13 ул.50 лет Советской Армии, 35/1
 
14.00 «Сделано в Якутии» дегустация продуктов местных производителей

Место проведения: гипермаркет «Айгуль»
 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

01 сентября (суббота)
11.00 Открытие воркаут-площадки.

Место проведения: Якутский техникум связи и энергетики, ул.Петра Алексеева, 25
 
06 сентября (четверг)
11.00 Открытие воркаут – площадки.

Место проведения: Якутский педагогический колледж пр.Ленина, 5
 
13.00 Открытие площадки по программе «Народный бюджет» «Ленские столбы»

Место проведения: ул. Курашова, 43
 
07 сентября (пятница)
16.00 Поздравление горожан «С днем рождения, Якутск»:

поздравление УК и ТСЖ, подрядных организаций;

подведение итогов по озеленению и благоустройству.

Место проведения: площадь Орджоникидзе
 
08 сентября (суббота)
15.00 В рамках Года Новаторства открытие инсталляции «Я люблю Якутск»

Место проведения: сквер Московский
 
МИКРОРАЙОН КАНГАЛАССЫ

с 04 по 09 сентября
10.00 Выставка «Удивительная Якутия»

Место проведения: библиотека «Библиомир»
 
09 сентября (воскресенье)
10.00 Конкурс рисунков «Мой любимый город»

Место проведения: библиотека «Библиомир»
 
10.00 Ярмарка-продажа «Осенние дары»

Место проведения: площадь ДК «Горняк»
 
10.00 Выставка фотографий проведенных мероприятий по Году новаторства в ГО «город Якутск»

Место проведения: площадь ДК «Горняк»
 
14.00 Викторина ко Дню города Якутска «Город детства моего»

Место проведения: площадь ДК «Горняк»
 
МИКРОРАЙОН МАГАН

09 сентября (воскресенье)
10.00 Ярмарка здоровья

Место проведения: Маганский филиал ГБУ «Якутская городская больница №2», ул. Алымова, 12/1
 
10.00 Конкурс детских рисунков «Родное село».

Место проведения: ДК «Ритм», ул.Алымова, 3
 
11.00 Ярмарочная торговля

Место проведения: ул. Алымова, 3, ДК «Ритм»
 
12.00 Концерт народной самодеятельности, посвященный празднику «День города»

Место проведения: ул. Алымова, 1, МОБУ Маганская СОШ
 
12.00 Подведение итогов конкурса по озеленению «Лучший двор», «Лучшее предприятие».

Место проведения: ул. Алымова, 3, ДК «Ритм»
 
МИКРОРАЙОН МАРХА

02 сентября (воскресенье)
13.00 Открытие детской площадки по народному бюджету.

Место проведения: ул.Заводская, 18
 
06 сентября (четверг)
16.00 Открытие спортивного стадиона в СОШ№1

Место проведения: ул.Олега Кошевого, 39
 
08 сентября (суббота)
12.00 Торжественное награждение по итогам фотоконкурса «Я люблю Марху». Концерт, осенняя ярмарка, демонстрация социального ролика ко Дню города.

Место проведения: ул.Советская 6/1, КОЦ «Пульс»
 
СЕЛО ТАБАГА

09 сентября (воскресенье)
14.00 Праздничное мероприятие, посвященное Дню города.

Торжественная часть, подведение итога конкурсов: 

«Мой двор-лучший двор»;

«Лучший палисадник»;

— «Лучшая территория организации».

Концертная программа. 

Осенняя выставка-ярмарка сельскохозяйственной продукции «Урожай 2018».

Выездная торговля.

Место проведения: на территории Табагинской СОШ.
 
21.00 Праздничный фейерверк

Место проведения: с. Табага, центральная площадь
 
22.00 Праздничный фейерверк 

Место проведения: с. Старая Табага, мемориальный комплекс «Слава ветеранам ВОВ»
 
ТУЛАГИНО-КИЛЬДЯМСКИЙ НАСЛЕГ

09 сентября (воскресенье)
11.00 Праздник «День города Якутска» в Тулагино-Кильдямском наслеге:

-торжественное открытие;

— вручение знака «Почетный житель Тулагино-Кильдямского наслега»;

-концерт-поздравление.

Место проведения: центр культуры и досуга «Туьулгэ».
 
12.00 Выставка продажа «Дары осени», выставка цветов «Тулабар сибэкки ыьыллар».

Мастер-класс по изготовлению цветочных композиций и карвинг для новичков – овощные украшения.

Место проведения: Сквер ветеранов
 
14.00 Церемония открытия памятника воинам ВОВ после реставрации

Место проведения: памятник воинам ВОВ
 
18.00 Концерт творческих коллективов Тулагино-Кильдямского наслега «Мой Якутск- краса и гордость Туймаады».

Место проведения: Сквер ветеранов
 
СЕЛО ПРИГОРОДНЫЙ

09 сентября (воскресенье)
10.00 Выставка – продажа овощей и цветов «Дары осени»

Место проведения: ул. Совхозная, 27, ДК «Надежда»
 
12.00 Праздничный концерт «Творчество и новаторство в Пригородном»

Место проведения: ул. Совхозная, 27, ДК «Надежда»
 
ХАТАССКИЙ НАСЛЕГ

с 02 по 09 сентября 
09.00 Выставка книг ко Дню города Якутска «Город мой, что сердцу дорого»

Место проведения: Сельская модельная библиотека, ул. Каландарашвили, 20
 
09 сентября (воскресенье)
09.00 Ярмарка-продажа, посвященная Дню города Якутска

Место проведения: ЦК «Тускул», с. Хатассы, ул. Совхозная, 31а
 
10.00 Школьная ярмарка «Урожай – 2018», посвященная Дню города Якутска

Место проведения: Хатасская СОШ, с. Хатассы, ул. Совхозная, 31.
 
11.00 Открытие концертной площадки «Музыкальный калейдоскоп», посвященное Дню города Якутска

Место проведения: Детская школа искусств с. Хатассы, ул. Ленина,46.
 
Источник: Якутск.рф
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