Полная программа Дня города Якутска

05 сентября (среда)

12.00 Открытие теплой остановки автобусной остановки. Место проведения: ул. Дзержинского, автобусная остановка «Архив» (нечетная сторона)

06 сентября (четверг)

12.00 Открытие теплой автобусной остановки. Место проведения : ул.Дзержинского, теплая автобусная остановка «Столичной рынок» (нечетная сторона).

16.30 Торжественное открытие доски «Почетные граждане города Якутска». Место проведения: ул.Курашова

18.00 Запуск системы мониторинга по пожарной безопасности городского округа «город Якутск» Место проведения: ЕДДС, ул. Орджоникидзе, д. 3/2.

07 сентября (пятница)

15.00 #ВместеЯрче! — фестиваль энергосбережения. «Благоприятная окружающая среда будущим поколениям» — программа Молодежного экологического Совета Место проведения: площадь Орджоникидзе

11.00 Открытие пространства коллективной работы «Точка кипения». Место проведения : КГФ, 2 этаж, пр.Ленина, 1

14.00 Открытие объекта Хомус стрит-арт. Место проведения : ул.Кузьмина, 10

16.00 Открытие арт-объекта «Арктическая космогония». Место проведения : ул. К.Уткина, д. 5, сквер исторического парка «Россия — моя история»

19.00 Большой кубок КВН ко Дню города. Место проведения: КЦ СВФУ «Сергеляхские огни»

08 сентября (суббота)

10.00-14.00 Ярмарка здоровья. Место проведения : Саха академический театр им. П.А. Ойунского

10.00 Турнир по настольному теннису Место проведения: ФМ «Дохсун»

10.00 «Читай-город» программа МКУ ЦБС: — Торжественное открытие программы «Здравствуй, Якутск!» — «Что может библиотека?» экспозиции библиотек — «Литературное ЭМОДЗИ» семейный конкурс — «Поиграем?» игровая арена — «Имеем честь предложить» библиоакция — «Якутск в коллекциях» уголок городского коллекционера — «Горячая десятка» книжная лотерея-розыгрыш — «Подходи, налетай, забирай!» книжный развал — «Я люблю читать!» флешмоб — Шоу «Клуб ГОРОЖАНИН и его друзья» Место проведения: площадь Орджоникидзе

10.00 Одиночная смешанная эстафета по кросс-биатлону среди любителей. Место проведения : ПКиО

10.00 Блиц-турнир по шахматам. Место проведения: шахматно-шашечный центр

11.00 Торжественное открытие объекта «Сквер труженикам тыла». Место проведения: ул. Курашова

11.00 Кубок Главы по бильярдному спорту «Свободная пирамида». Место проведения: БК «Леман»

11.00 «Якутск: история под ногами» выставка археологических находок Место проведения: надвратная башня Якутского острога

11.00 Фестиваль Ухи. Место проведения: этно-усадьба Атласовых

12.00 – 13.00 Подведение итогов городского конкурса «Трудовая слава строителей». Место проведения: площадь Орджоникидзе

13.00 «Город детства моего» программа вокального объединения «Кыырай» и ансамбля бального танца «Комус куьун» Место проведения: площадь Орджоникидзе

14.00 «С любовью городу!» концертная программа студии «Добун» Место проведения: площадь Орджоникидзе

14.00 День варенья Место проведения: ЭЭК «Чочур Муран»

15.00 «Dance Сity» программа студии танцев «Level Up» Место проведения: площадь Орджоникидзе 15.00 Открытие арт-объекта скамейки «Я люблю Якутск». Место проведения : сквер Московский

16.00 Запуск наружного видеонаблюдения с якутской телебашни в рамках проекта «Безопасный город» Место проведения: Октябрьский округ

16.00 «Любимый сердцу город!» праздничная программа РККиИ Место проведения: площадь Орджоникидзе

17.00 «Здравствуй, Якутск!» праздничная программа Саины Место проведения: площадь Орджоникидзе

18.00 «День города вместе с друзьями» юбилейный концерт группы «Перекати-поле» Место проведения: площадь Ленина

19.00 Открытие ленд-арта «Священный табун мифических лошадей». Место проведения : с .Владимировка

21.00 «Якутск – город возможностей» световое проекционное шоу Место проведения: площадь Ленина

ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА, посвященная 386-летию города Якутска «ВСЕМ СЕРДЦЕМ С ТОБОЙ, МОЙ ГОРОД РОДНОЙ!» 09 сентября (воскресенье)

10.00 Выставка-ярмарка местных товаропроизводителей. Место проведения: ул.Аржакова

10.00 Торжественный праздничный молебен, посвященный Дню города. Крестный ход от Градоякутского Преображенского Кафедрального собора к памятнику Петра Бекетова Место проведения: ул. Чернышевского

10.45 Возложение цветов к памятнику русскому путешественнику, землепроходцу, воеводе, исследователю Сибири Петру Бекетову (по отдельному сценарию) Место проведения: ул.Кирова

11.00 «Якутск в былые годы. Горожане.» передвижная фотовыставка Место проведения : площадь Ленина

11.00 «Вкусноград» — ярмарка-выставка кулинарного искусства и продукции предприятий общественного питания Место проведения: Старый город.

11.00 «Созвездие мастеров» — фестиваль авторских идей: — «Деларук» выставка мастеров прикладного творчества; — «Эко-город» новая жизнь старым вещам; — выставка молодых модельеров ОО «Саха танаьа»; — выставка самодеятельных художников; -фотовыставка «Старые традиции в современном мире»; «Формула рукоделия» мастер-классы; «Старинный Якутск» — интерактивная выставка коллекционеров. Место проведения: Старый город

12.00 «История в окнах» театрализованная квест-игра Место проведения: Старый город

12.00 «Знакомый сердцу уголок» — фотоателье на фоне исторических мест, рисунки художников-портретистов Место проведения: Старый город.

12.00 «Столица – град Якутск. Назад в прошлое» — программа Национальной библиотеки РС(Я). Место проведения: площадь Ленина

12.00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ПРАЗДНИКА . Чествование молодоженов и золотых юбиляров. Итоги фотоконкурса «Якутск — глазами горожан». Итоги фотомарафона «Якутск из моего окна». Итоги проекта «Битва блогеров» Место проведения : площадь Ленина

12.00 «Якутск начинается с тебя» — фотовыставка компании ПАО «Мегафон». Место проведения : площадь Ленина

13.00 «Пою о тебе, мой Якутск!» праздничная программа. Место проведения: площадь Ленина

13.00 «Меняющийся Якутск» персональная выставка Ивана Кривогорницына Место проведения: ул.Аммосова

13.00 «Якутск — город будущего» — конкурс рисунков на асфальте среди детей. Место проведения : площадь Ленина

13.00 «И в сердце, и в песне – любимый Якутск!» — концертная программа самодеятельных коллективов Место проведения : Старый город

13.00 — «Площадь веселья» праздничный концерт учащихся ДДТ; — «Музей преображения» фотозона (рамка из инстаграмм, карандаши с доской, тантамареска, историческая); — «Переулок развлечений» пазл с изображением силуэта города и цифрами 386; — «Дом Эйнштейна» научное шоу или «Парк скорости» прокат на самодельном транспорте; — «Улица хитрости» игра в крестики-нолики на асфальте; — «Спортивная аллея» турнир по шашкам; — «Загадочный сквер» викторина о городе. Место проведения : площадь Дворца детского творчества

13.00 «Город Якутск – город Счастья!» — программа веселых аниматоров; — «Любимому Якутску посвящается…» праздничный концерт; — «Наш город» конкурс рисунков; — «Свободный микрофон» поздравления горожан городу Якутску Место проведения: МАУ «Городской парк культуры и отдыха»

14.00 «Якутск молодой» молодежная праздничная программа Место проведения: площадь Ленина

14.00 «Творческий микрофон» — народный конкурс песен и стихов о г. Якутске. Место проведения : Старый город

15.00 «История в окнах» театрализованная квест-игра Место проведения: Старый город

15.00 Торжественное вручение ключей от квартир детям, оставшимся без попечения родителей, сиротам. Место проведения : ул. Воинская 9/2, корпус 1

15.00 «Умнуллубат сулустар» праздничная программа самодеятельных артистов Место проведения: Старый город

15.00 «Дьоhун мааны Дьокуускайым» концертная программа мелодистов. Место проведения : площадь Дружбы

15.00 «Любимый город детства» программа доктора САРО. Место проведения: площадь Дворца детства

15.00 «С днем рождения, Якутск!» праздничная программа компании «САХА-КАРД» Место проведения: стадион «Туймаада»

16.00 «Танцующий город» программа танцевальных коллективов Место проведения: площадь Ленина

16.00 «Уоттаах туунну Дьокуускай» танцевально-развлекательная программа Место проведения : Старый город

16.00 «Дьол, ырыа куората — Дьокуускай» праздничная программа ГВА «Туймаада» Место проведения: площадь Дружбы

17.00 Торжественное открытие сквера «Бульвар Учителя» Место проведения: ул. Ярославского, 32

17.00 «Дьокуускайга оьуокай» праздничный осуохай Место проведения : площадь Дружбы

17.00 «Дьокуускай – дьол, ырыа биьигэ» концерт вокальной студии «Арыллыы» Место проведения : Старый город

17.00 «Истиий дуу байааным ырыатын» концерт баянной песни. Место проведения: Старый город

17.00 «Hallaan rave» молодежная программа. Место проведения : площадь Ленина

18.00 «ZAVODной Якутск!» праздничная программа школы-студии современного танца «ZAVOD» Место проведения : площадь Ленина

19.00 «Золотая осень» программа «Ностальжи» Место проведения: Старый город

19.00 Концерт артиста российской эстрады Александра Панайотова и победителей проекта «Танцы» на ТНТ. Место проведения : площадь Ленина

21.00 «Славлю тебя, мой Якутск!» — праздничная программа. Место проведения : памятник Петру Бекетову