Полная программа Дня города Якутска

ПРОГРАММА
мероприятий, посвященных 386-летию со дня основания города Якутска
«Якутск – город инноваций и новых возможностей!»
|
05 сентября (среда)
|12.00
|Открытие теплой остановки автобусной остановки.
Место проведения: ул. Дзержинского, автобусная остановка «Архив» (нечетная сторона)
|06 сентября (четверг)
|12.00
|Открытие теплой автобусной остановки.
Место проведения: ул.Дзержинского, теплая автобусная остановка «Столичной рынок» (нечетная сторона).
|16.30
|Торжественное открытие доски «Почетные граждане города Якутска».
Место проведения: ул.Курашова
|18.00
|Запуск системы мониторинга по пожарной безопасности городского округа «город Якутск»
Место проведения: ЕДДС, ул. Орджоникидзе, д. 3/2.
|07 сентября (пятница)
|15.00
|#ВместеЯрче! — фестиваль энергосбережения.
«Благоприятная окружающая среда будущим поколениям» — программа Молодежного экологического Совета
Место проведения: площадь Орджоникидзе
|11.00
|Открытие пространства коллективной работы «Точка кипения».
Место проведения: КГФ, 2 этаж, пр.Ленина, 1
|14.00
|Открытие объекта Хомус стрит-арт.
Место проведения: ул.Кузьмина, 10
|16.00
|Открытие арт-объекта «Арктическая космогония».
Место проведения: ул. К.Уткина, д. 5, сквер исторического парка «Россия — моя история»
|19.00
|Большой кубок КВН ко Дню города.
Место проведения: КЦ СВФУ «Сергеляхские огни»
|08 сентября (суббота)
|10.00-14.00
|Ярмарка здоровья.
Место проведения: Саха академический театр им. П.А. Ойунского
|10.00
|Турнир по настольному теннису
Место проведения: ФМ «Дохсун»
|10.00
|«Читай-город» программа МКУ ЦБС:
— Торжественное открытие программы «Здравствуй, Якутск!»
— «Что может библиотека?» экспозиции библиотек
— «Литературное ЭМОДЗИ» семейный конкурс
— «Поиграем?» игровая арена
— «Имеем честь предложить» библиоакция
— «Якутск в коллекциях» уголок городского коллекционера
— «Горячая десятка» книжная лотерея-розыгрыш
— «Подходи, налетай, забирай!» книжный развал
— «Я люблю читать!» флешмоб
— Шоу «Клуб ГОРОЖАНИН и его друзья»
Место проведения: площадь Орджоникидзе
|10.00
|Одиночная смешанная эстафета по кросс-биатлону среди любителей.
Место проведения: ПКиО
|10.00
|Блиц-турнир по шахматам.
Место проведения: шахматно-шашечный центр
|11.00
|Торжественное открытие объекта «Сквер труженикам тыла».
Место проведения: ул. Курашова
|11.00
|Кубок Главы по бильярдному спорту «Свободная пирамида».
Место проведения: БК «Леман»
|11.00
|«Якутск: история под ногами» выставка археологических находок
Место проведения: надвратная башня Якутского острога
|11.00
|Фестиваль Ухи.
Место проведения: этно-усадьба Атласовых
|12.00 – 13.00
|Подведение итогов городского конкурса «Трудовая слава строителей».
Место проведения: площадь Орджоникидзе
|13.00
|«Город детства моего» программа вокального объединения «Кыырай» и ансамбля бального танца «Комус куьун»
Место проведения: площадь Орджоникидзе
|14.00
|«С любовью городу!» концертная программа студии «Добун»
Место проведения: площадь Орджоникидзе
|14.00
|День варенья
Место проведения: ЭЭК «Чочур Муран»
|15.00
|«Dance Сity» программа студии танцев «Level Up»
Место проведения: площадь Орджоникидзе
|16.00
|Запуск наружного видеонаблюдения с якутской телебашни в рамках проекта «Безопасный город»
Место проведения: Октябрьский округ
|16.00
|«Любимый сердцу город!» праздничная программа РККиИ
Место проведения: площадь Орджоникидзе
|17.00
|«Здравствуй, Якутск!» праздничная программа Саины
Место проведения: площадь Орджоникидзе
|18.00
|«День города вместе с друзьями» юбилейный концерт группы «Перекати-поле»
Место проведения: площадь Ленина
|19.00
|Открытие ленд-арта «Священный табун мифических лошадей».
Место проведения: с.Владимировка
|21.00
|«Якутск – город возможностей» световое проекционное шоу
Место проведения: площадь Ленина
|ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА,
посвященная 386-летию города Якутска
«ВСЕМ СЕРДЦЕМ С ТОБОЙ, МОЙ ГОРОД РОДНОЙ!»
09 сентября (воскресенье)
|10.00
|Выставка-ярмарка местных товаропроизводителей.
Место проведения: ул.Аржакова
|10.00
|Торжественный праздничный молебен, посвященный Дню города.
Крестный ход от Градоякутского Преображенского Кафедрального собора к памятнику Петра Бекетова
Место проведения: ул. Чернышевского
|10.45
|Возложение цветов к памятнику русскому путешественнику, землепроходцу, воеводе, исследователю Сибири Петру Бекетову (по отдельному сценарию)
Место проведения: ул.Кирова
|11.00
|«Якутск в былые годы. Горожане.» передвижная фотовыставка
Место проведения: площадь Ленина
|11.00
|«Вкусноград» — ярмарка-выставка кулинарного искусства и продукции предприятий общественного питания
Место проведения: Старый город.
|11.00
|«Созвездие мастеров» — фестиваль авторских идей:
— «Деларук» выставка мастеров прикладного творчества;
— «Эко-город» новая жизнь старым вещам;
— выставка молодых модельеров ОО «Саха танаьа»;
— выставка самодеятельных художников;
-фотовыставка «Старые традиции в современном мире»;
«Формула рукоделия» мастер-классы;
«Старинный Якутск» — интерактивная выставка коллекционеров.
Место проведения: Старый город
|12.00
|«История в окнах» театрализованная квест-игра
Место проведения: Старый город
|12.00
|«Знакомый сердцу уголок» — фотоателье на фоне исторических мест, рисунки художников-портретистов
Место проведения: Старый город.
|12.00
|«Столица – град Якутск. Назад в прошлое» — программа Национальной библиотеки РС(Я).
Место проведения: площадь Ленина
|12.00
|ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ПРАЗДНИКА.
Чествование молодоженов и золотых юбиляров.
Итоги фотоконкурса «Якутск — глазами горожан».
Итоги фотомарафона «Якутск из моего окна».
Итоги проекта «Битва блогеров»
Место проведения: площадь Ленина
|12.00
|«Якутск начинается с тебя» — фотовыставка компании ПАО «Мегафон».
Место проведения: площадь Ленина
|13.00
|«Пою о тебе, мой Якутск!» праздничная программа.
Место проведения: площадь Ленина
|13.00
|«Меняющийся Якутск» персональная выставка Ивана Кривогорницына
Место проведения: ул.Аммосова
|13.00
|«Якутск — город будущего» — конкурс рисунков на асфальте среди детей.
Место проведения: площадь Ленина
|13.00
|«И в сердце, и в песне – любимый Якутск!» — концертная программа самодеятельных коллективов
Место проведения: Старый город
|13.00
|— «Площадь веселья» праздничный концерт учащихся ДДТ;
— «Музей преображения» фотозона (рамка из инстаграмм, карандаши с доской, тантамареска, историческая);
— «Переулок развлечений» пазл с изображением силуэта города и цифрами 386;
— «Дом Эйнштейна» научное шоу или «Парк скорости» прокат на самодельном транспорте;
— «Улица хитрости» игра в крестики-нолики на асфальте;
— «Спортивная аллея» турнир по шашкам;
— «Загадочный сквер» викторина о городе.
Место проведения: площадь Дворца детского творчества
|13.00
|«Город Якутск – город Счастья!» — программа веселых аниматоров;
— «Любимому Якутску посвящается…» праздничный концерт;
— «Наш город» конкурс рисунков;
— «Свободный микрофон» поздравления горожан городу Якутску
Место проведения: МАУ «Городской парк культуры и отдыха»
|14.00
|«Якутск молодой» молодежная праздничная программа
Место проведения: площадь Ленина
|14.00
|«Творческий микрофон» — народный конкурс песен и стихов о г. Якутске.
Место проведения: Старый город
|15.00
|«История в окнах» театрализованная квест-игра
Место проведения: Старый город
|15.00
|Торжественное вручение ключей от квартир детям, оставшимся без попечения родителей, сиротам.
Место проведения: ул. Воинская 9/2, корпус 1
|15.00
|«Умнуллубат сулустар» праздничная программа самодеятельных артистов
Место проведения: Старый город
|15.00
|«Дьоhун мааны Дьокуускайым» концертная программа мелодистов.
Место проведения: площадь Дружбы
|15.00
|«Любимый город детства» программа доктора САРО.
Место проведения: площадь Дворца детства
|15.00
|«С днем рождения, Якутск!» праздничная программа компании «САХА-КАРД»
Место проведения: стадион «Туймаада»
|16.00
|«Танцующий город» программа танцевальных коллективов
Место проведения: площадь Ленина
|16.00
|«Уоттаах туунну Дьокуускай» танцевально-развлекательная программа
Место проведения: Старый город
|16.00
|«Дьол, ырыа куората — Дьокуускай» праздничная программа ГВА «Туймаада»
Место проведения: площадь Дружбы
|17.00
|Торжественное открытие сквера «Бульвар Учителя»
Место проведения: ул. Ярославского, 32
|17.00
|«Дьокуускайга оьуокай» праздничный осуохай
Место проведения: площадь Дружбы
|17.00
|«Дьокуускай – дьол, ырыа биьигэ» концерт вокальной студии «Арыллыы»
Место проведения: Старый город
|17.00
|«Истиий дуу байааным ырыатын» концерт баянной песни.
Место проведения: Старый город
|17.00
|«Hallaan rave» молодежная программа.
Место проведения: площадь Ленина
|18.00
|«ZAVODной Якутск!» праздничная программа школы-студии современного танца «ZAVOD»
Место проведения: площадь Ленина
|19.00
|«Золотая осень» программа «Ностальжи»
Место проведения: Старый город
|19.00
|Концерт артиста российской эстрады Александра Панайотова и победителей проекта «Танцы» на ТНТ.
Место проведения: площадь Ленина
|21.00
|«Славлю тебя, мой Якутск!» — праздничная программа.
Место проведения: памятник Петру Бекетову
|22.00
|«С днем рождения, любимый город!» — праздничный фейерверк
Место проведения: памятник Петру Бекетову
|ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОКРУГАХ И ПРИГОРОДАХ г.ЯКУТСКА
«С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!»
АВТОДОРОЖНЫЙ ОКРУГ
07 сентября (пятница)
|14.00
|Выставка-поздравление «С днем рождения, Якутск!»
Место проведения: библиотека «Мир приключений»
|
|09 сентября (воскресенье)
|12.00
|Праздничная концертная программа «С днем рождения, Якутск!». Фестиваль конкурс одноминутного кино «Город моей мечты» среди молодежи.
Место проведения: площадка МАУ к/т «Лена»
|
|ГАГАРИНСКИЙ ОКРУГ
09 сентября (воскресенье)
|11.00
|Праздничная программа «Якутск – город инноваций и больших возможностей»:
— осенняя ярмарка;
— «Якутск молодой».
Место проведения: сквер имени Ю.А. Гагарина
|
|16.00
|Открытие инновационной автобусной остановки, оборудованной солнечными батареями.
Место проведения: остановка «Гаражи»
|
|ГУБИНСКИЙ ОКРУГ
07 сентября (пятница)
|16.00
|Праздничная программа «Праздник Детства»:
— детские велогонки «Первый старт»;
— праздничный концерт;
— выставка детских рисунков;
— «Город мастеров»;
Место проведения: площадь Победы
|08 сентября (суббота)
|11.00
|Соревнование по гребле на ялах.
Место проведения: городской пляж
|
|16.00
|Акция «Добрый урожай»
Место проведения: площадь Победы
|
|09 сентября (воскресенье)
|10.00
|«Осенний фестиваль» (курсирование паровоза по 202 микрорайону)
Осенняя ярмарка, осенний марафон, ярмарка кружков, открытие детской площадки.
Место проведения: МОБУ СОШ №33
|
|10.00
|Осенняя ярмарка, ярмарка кружков, ярмарка здоровья.
Выставка-торговля.
Место проведения: МОБУ СОШ № 21
|
|10.00
|Ярмарка здоровья:
Прием узких специалистов, МРТ;
-выставка-ярмарка услуг строительства/ремонтных работ и материалов для ремонта и обустройства квартиры.
Место проведения: Институт повышения квалификации, пр.Ленина , 3
|
|10.00
|Фестиваль народного творчества
-выставка-ярмарка товаров народных мастеров;
-выставка-ярмарка товаров местных производителей.
Место проведения: Дом Дружбы народов им.А.Е.Кулаковского, ул.Пояркова, 4
|
|14.00
|Фестиваль торта ко Дню рождения города
-конкурс тортов;
— выставка-ярмарка кондитерских изделий;
-поздравление именинников с вручением подарков;
— уличные художники-портретисты;
-аквагрим.
Место проведения: Педагогический институт СВФУ, пр.Ленина, 2
|
|ОКТЯБРЬСКИЙ ОКРУГ
09 сентября (воскресенье)
|11.00
|Праздничный концерт «Привет, студент!» силами ППОС СВФУ им.М.К.Аммосова.
Место проведения: сквер им.М.К.Аммосова
|
|12.00
|«Встречай гостей, родной Якутск!» праздничное мероприятие:
— чествование победителей по номинациям.
Место проведения: площадь Дружбы
|13.00
|Праздничный концерт силами общественных организаций и клубов округа.
Выставка-ярмарка народного промысла силами жителей округа.
Выставка-ярмарка «Дары природы» жителей округа.
«Дети – вот что счастье» мероприятие для детей с привлечением аниматоров (игры, конкурсы).
Место проведения: площадь Дружбы
|
|14.00
|«Наша молодость» танцы под звуки баяна.
Место проведения: площадь Дружбы
|
|
САЙСАРСКИЙ ОКРУГ
07 сентября (пятница)
|16.00
|Открытие детской площадки.
Место проведения: ул.Якова Потапова, 6/1
|
|08 сентября (суббота)
|11.00
|Открытие детской площадки.
Место проведения: ул.Мерзлотная, 29
|
|09 сентября (воскресенье)
|11.00
|Выставка детских рисунков «Мой любимый город – Якутск»
Место проведения: Национальный центр медицины
|
|11.00
|Ярмарка здоровья в МОБУ ООШ №18 и СОШ №20
Место проведения: Городская больница №3
|
|12.00
|Виртуальная экскурсия по улицам округа
Место проведения: библиотека «Школьный мир»
|
|15.00
|Большой праздничный концерт. Торжественная церемония награждения лучших активистов округа и Почетного гражданина округа
Место проведения: площадь Матери
|
|16.00
|Ярмарка-выставка учреждений дополнительного образования детей
Место проведения: площадь Матери
|
|16.00
|Спортивные состязания «На волне спорта»
Место проведения: спортивная площадка, ул. Чайковского, 30
|
|16.00
|Челендж «Поздравь любимый город»
Место проведения: площадь Матери
|
|СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
04 сентября (вторник)
|16.00
|Праздничное мероприятие «Веселые приключения дошколят в День знаний»
Место проведения: ул. Якутская, 2/14, д/с «Лесная сказка»
|
|06 сентября (четверг)
|18.00
|Праздник «День соседа». Акция «Бесплатная стрижка» (на территории округа)
Место проведения: ул. Якутская, 2/17
|09 сентября (воскресенье)
|14.00
|Торжественное мероприятие «С днем рождения, Якутск!»
Место проведения: Центральная площадка 16 квартала,
ул. Рыдзинского, 18/11
|
|ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОКРУГ
с 05 по 09 сентября
|10.00
|Выставка книг «Родной Якутск»
Место проведения: библиотека «Теплый дом» ул. 50 Советской Армии, 23
|
|07 сентября (пятница)
|11.00
|Турнир по мини-футболу на призы Общественного Совета среди трудовых коллективов.
Место проведения: спортивная площадка Якутского промышленного техникума, ул. 50 лет Советской Армии, 86/1
|
|12.00
|Открытие детской площадки в рамках проекта «Народный бюджет».
Место проведения: дворовая территория МОБУ СОШ №15, ул.Бестужева-Марлинского, 24
|
|15.00
|«Прогулка по улицам родного города» детская викторина
Место проведения: библиотека «Теплый дом», ул. 50 лет Советской Армии, 23
|
|09 сентября (воскресенье)
|12.00
|День города в «Промышленном»:
— концертная программа с участием учеников СОШ, техникумов, ветеранских ансамблей;
— награждение активистов округа;
— овощная ярмарка;
-уличная торговля.
Место проведения: дворовая территория МОБУ СОШ №13 ул.50 лет Советской Армии, 35/1
|14.00
|«Сделано в Якутии» дегустация продуктов местных производителей
Место проведения: гипермаркет «Айгуль»
|ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
01 сентября (суббота)
|11.00
|Открытие воркаут-площадки.
Место проведения: Якутский техникум связи и энергетики, ул.Петра Алексеева, 25
|
|06 сентября (четверг)
|11.00
|Открытие воркаут – площадки.
Место проведения: Якутский педагогический колледж пр.Ленина, 5
|
|13.00
|Открытие площадки по программе «Народный бюджет» «Ленские столбы»
Место проведения: ул. Курашова, 43
|
|07 сентября (пятница)
|16.00
|Поздравление горожан «С днем рождения, Якутск»:
— поздравление УК и ТСЖ, подрядных организаций;
— подведение итогов по озеленению и благоустройству.
Место проведения: площадь Орджоникидзе
|
|08 сентября (суббота)
|15.00
|В рамках Года Новаторства открытие инсталляции «Я люблю Якутск»
Место проведения: сквер Московский
|
МИКРОРАЙОН КАНГАЛАССЫ
с 04 по 09 сентября
|10.00
|Выставка «Удивительная Якутия»
Место проведения: библиотека «Библиомир»
|
09 сентября (воскресенье)
|10.00
|Конкурс рисунков «Мой любимый город»
Место проведения: библиотека «Библиомир»
|
|10.00
|Ярмарка-продажа «Осенние дары»
Место проведения: площадь ДК «Горняк»
|
|
|10.00
|Выставка фотографий проведенных мероприятий по Году новаторства в ГО «город Якутск»
Место проведения: площадь ДК «Горняк»
|
|14.00
|Викторина ко Дню города Якутска «Город детства моего»
Место проведения: площадь ДК «Горняк»
|
|МИКРОРАЙОН МАГАН
09 сентября (воскресенье)
|10.00
|Ярмарка здоровья
Место проведения: Маганский филиал ГБУ «Якутская городская больница №2», ул. Алымова, 12/1
|
|10.00
|Конкурс детских рисунков «Родное село».
Место проведения: ДК «Ритм», ул.Алымова, 3
|11.00
|Ярмарочная торговля
Место проведения: ул. Алымова, 3, ДК «Ритм»
|
|12.00
|Концерт народной самодеятельности, посвященный празднику «День города»
Место проведения: ул. Алымова, 1, МОБУ Маганская СОШ
|
|12.00
|Подведение итогов конкурса по озеленению «Лучший двор», «Лучшее предприятие».
Место проведения: ул. Алымова, 3, ДК «Ритм»
|
|МИКРОРАЙОН МАРХА
02 сентября (воскресенье)
|13.00
|Открытие детской площадки по народному бюджету.
Место проведения: ул.Заводская, 18
|
|06 сентября (четверг)
|16.00
|Открытие спортивного стадиона в СОШ№1
Место проведения: ул.Олега Кошевого, 39
|
|08 сентября (суббота)
|12.00
|Торжественное награждение по итогам фотоконкурса «Я люблю Марху». Концерт, осенняя ярмарка, демонстрация социального ролика ко Дню города.
Место проведения: ул.Советская 6/1, КОЦ «Пульс»
|
|СЕЛО ТАБАГА
09 сентября (воскресенье)
|14.00
|Праздничное мероприятие, посвященное Дню города.
Торжественная часть, подведение итога конкурсов:
— «Мой двор-лучший двор»;
— «Лучший палисадник»;
— «Лучшая территория организации».
Концертная программа.
Осенняя выставка-ярмарка сельскохозяйственной продукции «Урожай 2018».
Выездная торговля.
Место проведения: на территории Табагинской СОШ.
|
|21.00
|Праздничный фейерверк
Место проведения: с. Табага, центральная площадь
|
|22.00
|Праздничный фейерверк
Место проведения: с. Старая Табага, мемориальный комплекс «Слава ветеранам ВОВ»
|
|ТУЛАГИНО-КИЛЬДЯМСКИЙ НАСЛЕГ
09 сентября (воскресенье)
|11.00
|Праздник «День города Якутска» в Тулагино-Кильдямском наслеге:
-торжественное открытие;
— вручение знака «Почетный житель Тулагино-Кильдямского наслега»;
-концерт-поздравление.
Место проведения: центр культуры и досуга «Туьулгэ».
|
|12.00
|Выставка продажа «Дары осени», выставка цветов «Тулабар сибэкки ыьыллар».
Мастер-класс по изготовлению цветочных композиций и карвинг для новичков – овощные украшения.
Место проведения: Сквер ветеранов
|
|14.00
|Церемония открытия памятника воинам ВОВ после реставрации
Место проведения: памятник воинам ВОВ
|
|18.00
|Концерт творческих коллективов Тулагино-Кильдямского наслега «Мой Якутск- краса и гордость Туймаады».
Место проведения: Сквер ветеранов
|
|СЕЛО ПРИГОРОДНЫЙ
09 сентября (воскресенье)
|10.00
|Выставка – продажа овощей и цветов «Дары осени»
Место проведения: ул. Совхозная, 27, ДК «Надежда»
|
|12.00
|Праздничный концерт «Творчество и новаторство в Пригородном»
Место проведения: ул. Совхозная, 27, ДК «Надежда»
|
|ХАТАССКИЙ НАСЛЕГ
с 02 по 09 сентября
|09.00
|Выставка книг ко Дню города Якутска «Город мой, что сердцу дорого»
Место проведения: Сельская модельная библиотека, ул. Каландарашвили, 20
|
|09 сентября (воскресенье)
|09.00
|Ярмарка-продажа, посвященная Дню города Якутска
Место проведения: ЦК «Тускул», с. Хатассы, ул. Совхозная, 31а
|
|10.00
|Школьная ярмарка «Урожай – 2018», посвященная Дню города Якутска
Место проведения: Хатасская СОШ, с. Хатассы, ул. Совхозная, 31.
|
|11.00
|Открытие концертной площадки «Музыкальный калейдоскоп», посвященное Дню города Якутска
Место проведения: Детская школа искусств с. Хатассы, ул. Ленина,46.
|
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