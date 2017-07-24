Полмиллиона украла представитель одного из КПК

В Якутии возбуждено уголовное дело по факту присвоения крупной суммы бывшим сотрудником кредитно-потребительского кооператива в Верхневилюйском районе. Деньги, почти 500 тысяч рублей, принадлежащими кооперативу, сообщила ИА SakhaLife пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).

В ходе проведенных проверочных мероприятий Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции установлено, что для ведения экономической деятельности на расчетный счет индивидуального предпринимателя, являвшегося представителем кредитно-потребительского кооператива, с расчетного счета управления кооператива поступили денежные средства в размере около 500 000 рублей.

Региональный представитель в Верхневилюйском районе, сняв поступившие денежные средства, своевременно не оприходовала их в кассу и не отразила поступления в финансовые документы.

В последующем предприниматель расторгла агентский договор, а по денежным средствам, поступившим на ее расчетный счет перед управлением не отчиталась.

В результате незаконных действий жительницы Верхневилюйского района кредитно-потребительскому кооперативу был причинен материальный ущерб в крупном размере.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата».