Полмиллиарда рублей — на воплощение инициатив граждан

В Якутии на реализацию инициатив граждан направят полмиллиарда рублей.

В республике подведены итоги конкурсного отбора в рамках инициативного бюджетирования проектов инфраструктурного развития поселений.

451 проект по обустройству территорий, инициированный якутянами, получит субсидии из госбюджета республики в размере 500 млн. рублей.

Общая стоимость проектов составила 694,2 млн. рублей. Необходимо отметить, что порядка 40% от суммы субсидии (194,2 млн. рублей) составляет софинансирование из местных бюджетов (105,9 млн. рублей), денежный вклад населения (более 51,7 млн. рублей) и спонсоров (36,6 млн. рублей). По оценке экспертов и консультантов Минфина России, такие пропорции софинансирования — одни из лучших в стране среди аналогичных проектов.

Реализация программы поддержки местных инициатив, запущенная в рамках исполнения задач поставленных Президентом России Владимиром Путиным по консолидации усилий государства, граждан и бизнес-сообщества вызвала огромный интерес и отклик у жителей Якутии.

Механизм позволяет оперативно решать первоочередные потребности в объектах благоустройства поселений, а также обеспечивает возможность жителям самим определять приоритетные объекты для финансирования их реализации.

В 2018 году в обсуждении и отборе проектов на местах — сходах общественности по всей республике приняли участие порядка 165 тысяч человек. На территории поселений, где начнут реализовываться проекты, проживает более 586 тысяч человек (из 409 муниципальных поселений заявки направили 372 наслега и городской округ Жатай).

Напомним, что в прошлом году в рамках пилотного пуска программы инициативного бюджетирования при общей сумме субсидии из госбюджета республики в размере 31,8 млн. рублей, привлечено дополнительно 21,2 млн. рублей – это общая сумма средств из местных бюджетов, местных спонсоров и личного вклада населения.

Из 32 проектов, получивших финансирование в 2017 году 19 уже реализованы, остальные объекты на стадии завершения. Так, по решению жителей поселений отремонтированы центры культуры, библиотеки, спортивные залы, обустроены территории парков, уличных спортплощадок. Также были проекты инфраструктурного обеспечения: обустроены локальные водопроводы и проведены сети теплоснабжения в разных поселениях республики.

Преображение привычных объектов и улучшение качества жизни говорят красноречивей любых слов. Именно поэтому на конкурс в этом году поступило более полутора тысяч заявок. Из 450 отобранных населением проектов 173 посвящены строительству объектов тепло- и водоснабжения, строительству детских и спортивных площадок — 104, благоустройству территорий -64, содержанию дорог — 47 проектов, ремонту объектов культуры — 41 , закупке специализированной техники — 25, услугам связи — 8, прочим целям — 38.