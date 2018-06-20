Якутский политсовет «Единой России» утвердил обновленные списки кандидатов

20 июня состоялось заседание Регионального политического совета ЯРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Члены политсовета рассмотрели семь вопросов, два из них с процедурой тайного голосования.

Партийцы проголосовали за дополнительное предварительное голосование по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборы народных депутатов Республики Саха (Якутия) по Вилюйскому одномандатному округу №10. Единогласным решением утверждена кандидатура Захаровой Нюргуяны Федоровны.

Вторым голосованием было определение списка участников предварительного голосования, претендующих на вхождение в общую часть списка кандидатов по Республиканскому избирательному округу на выборах народных депутатов Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) шестого созыва.

Так, в список вошли:

Диодорова Анастасия Алексеевна Лютый Валерий Алексеевич Николаев Айсен Сергеевич

Единогласным решением членов политсовета утвержден итоговый список кандидатур для последующего выдвижения кандидатами на выборах народных депутатов Республики Саха (Якутия) шестого созыва.

Итоговый список будет представлен на рассмотрение Президиума Генерального совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Члены политсовета утвердили итоговый список кандидатур для последующего выдвижения на выборы в органы местного самоуправления Республики Саха (Якутия).

Данное решение будет направлено в местные отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ПРИЛОЖЕНИЕ

Одномандатники

Наименование округа Фамилия Имя Отчество Заложный одномандатный избирательный округ №1 Слепцов Иван Иванович Сайсарский одномандатный избирательный округ №2 Ксенофонтов Павел Валериевич Университетский одномандатный избирательный округ №3 Гоголев Петр Васильевич Центральный одномандатный избирательный округ №4 Атласова Алёна Николаевна Поярковский одномандатный избирательный округ №5 Федоров Виктор Николаевич Набережный одномандатный избирательный округ №6 Никитин Игорь Юрьевич Даркылахский одномандатный избирательный округ №7 Слоик Александр Степанович Гагаринский одномандатный избирательный округ №8 Местников Николай Афанасьевич Пригородный одномандатный избирательный округ №9 Петров Павел Петрович Вилюйский одномандатный избирательный округ №10 Захарова Нюргуяна Федоровна Нюрбинский одномандатный избирательный округ №11 Григорьева Антонина Афанасьевна Олекминский одномандатный избирательный округ №12 Ефимов-Владимиров Николай Александрович Сунтарский одномандатный избирательный округ №13 Николаев Андрей Юрьевич Алданский одномандатный избирательный округ №14 Миронов Николай Семенович Томмотский одномандатный избирательный округ №15 Марфусалов Дмитрий Дмитриевич Южно-Якутский одномандатный избирательный округ №16 Павлов Сергей Степанович Промышленный одномандатный избирательный округ №17 Подмазкова Ирина Юрьевна Нерюнгринский одномандатный избирательный округ №18 Кошуков Александр Андреевич Удачнинский одномандатный избирательный округ №19 Дубно Андрей Юрьевич Айхальский одномандатный избирательный округ №20 Николаев Юрий Михайлович Мирнинский одномандатный избирательный округ №21 Андреевский Сергей Иванович Ленский одномандатный избирательный округ №22 Шардаков Владимир Викторович Мухтуйский одномандатный избирательный округ №23 Зорин Родион Капитонович Мегино-Кангаласский одномандатный избирательный округ №24 Находкин Андрей Михайлович Хангаласский одномандатный избирательный округ №25 Мамедов Алиш Забид Оглы Верхневилюйско-Горный одномандатный избирательный округ №26 Габышева Феодосия Васильевна Намский одномандатный избирательный округ №27 Еремеев Алексей Ильич Кобяйско-Верхоянский одномандатный избирательный округ №28 Ноговицын Александр Александрович Борогонский одномандатный избирательный округ №29 Жирков Александр Николаевич Чурапчинский одномандатный избирательный округ №30 Гуляев Михаил Дмитриевич Амгино-Майский одномандатный избирательный округ №31 Филиппов Алексей Алексеевич Таттинско-Томпонский одномандатный избирательный округ №32 Лебедев Виктор Николаевич Национальный северный одномандатный избирательный округ №33 Андреев Иван Иванович Колымо-Индигирский одномандатный избирательный округ №34 Местников Василий Александрович Арктический одномандатный избирательный округ №35 Черноградский Владимир Николаевич

Списочники: