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Политика
20 июня 2018, 22:06
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Якутский политсовет «Единой России» утвердил обновленные списки кандидатов

20 июня состоялось заседание Регионального политического совета ЯРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Члены политсовета рассмотрели семь вопросов, два из них с процедурой тайного голосования.

Партийцы проголосовали за дополнительное предварительное голосование по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборы народных депутатов Республики Саха (Якутия) по Вилюйскому одномандатному округу №10. Единогласным решением утверждена кандидатура Захаровой Нюргуяны Федоровны.

Вторым голосованием было определение списка участников предварительного голосования, претендующих на вхождение в общую часть списка кандидатов по Республиканскому избирательному округу на выборах народных депутатов Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) шестого созыва.

Так, в список вошли:

  1. Диодорова Анастасия Алексеевна
  2. Лютый Валерий Алексеевич
  3. Николаев Айсен Сергеевич

Единогласным решением членов политсовета утвержден итоговый список кандидатур для последующего выдвижения кандидатами на выборах народных депутатов Республики Саха (Якутия) шестого созыва.

Итоговый список будет представлен на рассмотрение Президиума Генерального совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Члены политсовета утвердили итоговый список кандидатур для последующего выдвижения на выборы в органы местного самоуправления Республики Саха (Якутия).

Данное решение будет направлено в местные отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ПРИЛОЖЕНИЕ

Одномандатники

Наименование округа Фамилия Имя Отчество
Заложный одномандатный избирательный округ №1 Слепцов Иван Иванович
Сайсарский  одномандатный избирательный округ №2 Ксенофонтов Павел Валериевич
Университетский  одномандатный избирательный округ №3 Гоголев Петр Васильевич
Центральный  одномандатный избирательный округ №4 Атласова Алёна Николаевна
Поярковский  одномандатный избирательный округ №5 Федоров Виктор Николаевич
Набережный одномандатный избирательный округ №6 Никитин Игорь Юрьевич
Даркылахский одномандатный избирательный округ №7 Слоик Александр Степанович
Гагаринский одномандатный избирательный округ №8 Местников Николай Афанасьевич
Пригородный одномандатный избирательный округ №9 Петров Павел Петрович
Вилюйский одномандатный избирательный округ №10 Захарова Нюргуяна Федоровна
Нюрбинский одномандатный избирательный округ №11 Григорьева Антонина Афанасьевна
Олекминский одномандатный избирательный округ №12 Ефимов-Владимиров Николай Александрович
Сунтарский одномандатный избирательный округ №13 Николаев Андрей Юрьевич
Алданский одномандатный избирательный округ №14 Миронов Николай Семенович
Томмотский одномандатный избирательный округ №15 Марфусалов Дмитрий Дмитриевич
Южно-Якутский одномандатный избирательный округ №16 Павлов Сергей Степанович
Промышленный одномандатный избирательный округ №17 Подмазкова Ирина Юрьевна
Нерюнгринский одномандатный избирательный округ №18 Кошуков Александр Андреевич
Удачнинский одномандатный избирательный округ №19 Дубно Андрей Юрьевич
Айхальский одномандатный избирательный округ №20 Николаев Юрий Михайлович
Мирнинский одномандатный избирательный округ №21 Андреевский Сергей Иванович
Ленский одномандатный избирательный округ №22 Шардаков Владимир Викторович
Мухтуйский одномандатный избирательный округ №23 Зорин Родион Капитонович
Мегино-Кангаласский одномандатный избирательный округ №24 Находкин Андрей Михайлович
Хангаласский одномандатный избирательный округ №25 Мамедов Алиш Забид Оглы
Верхневилюйско-Горный одномандатный избирательный округ №26 Габышева Феодосия Васильевна
Намский одномандатный избирательный округ №27 Еремеев Алексей Ильич
Кобяйско-Верхоянский одномандатный избирательный округ №28 Ноговицын Александр Александрович
Борогонский одномандатный избирательный округ №29 Жирков Александр Николаевич
Чурапчинский одномандатный избирательный округ №30 Гуляев Михаил Дмитриевич
Амгино-Майский одномандатный избирательный округ №31 Филиппов Алексей Алексеевич
Таттинско-Томпонский одномандатный избирательный округ №32 Лебедев Виктор Николаевич
Национальный северный одномандатный избирательный округ №33 Андреев Иван Иванович
Колымо-Индигирский одномандатный избирательный округ №34 Местников Василий Александрович
Арктический одномандатный избирательный округ №35 Черноградский Владимир Николаевич

 

Списочники:

Номер кандидата в списке кандидатов Фамилия Имя Отчество
ОБЩЕРЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЧАСТЬ
1 Николаев Айсен Сергеевич
2 Лютый Валерий Алексеевич
3 Диодорова Анастасия Алексеевна
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЧАСТИ
№1 Заложная
1 Семенов Дмитрий Александрович
2 Федоров Валерий Иннокентьевич
3 Турантаев Иван Лаврентьевич
4 Гаврильева Татьяна Николаевна
№2 Сайсарская
1 Тимофеева Надежда Константиновна
2 Попов Михаил Васильевич
3 Ощепков Юрий Иванович
№3Университетская
1 Сусоев Александр Владимирович
2 Попов Василий Анатольевич
№4 Центральная
1 Атласова Алёна Николаевна
2 Членов Владимир Михайлович
3 Парников Бэргэн Васильевич
4 Егорова Татьяна Дмитриевна
5 Седова Ирина Евгеньевна
№5 Поярковская
1 Чичигинаров Владимир Ильич
2 Новиков Евгений Иванович
№ 6 Набережная
1 Михайлов Руслан Дмитриевич
2 Иванов Сергей Иванович
3 Далингер Константин Анатольевич
№7 Даркылахская
1 Черных Елена Сергеевна
2 Баннова Любовь Геннадьевна
3 Козлов Евгений Александрович
№8 Гагаринская
1 Силкина Марина Cергеевна
2 Лукин Михаил Михайлович
3 Андриевская Ирина Валерьевна
№9 Пригородная
1 Тордуин Степан Семенович
2 Харлампьева Наталья Ивановна
3 Шагдарова Анна Николаевна
4 Винокурова Валерия Георгиевна
5 Ларькова Ольга Дмитриевна
№10 Вилюйская
1 Гоголев Александр Васильевич
2 Захарова Нюргуяна Федоровна
3 Борисов Андрей Саввич
№11 Нюрбинская
1 Прокопьев Владимир Михайлович
2 Игнатьева Саргылана Семеновна
№12 Олекминская
1 Ефимов-Владимиров Николай Александрович
2 Михайлова Оксана Тагировна
№13 Сунтарская
1 Акимов Александр Константинович
2 Березин Семен Максимович
3 Еремеев Гаврил Михайлович
№14 Алданская
1 Миронов Николай Семенович
2 Бабич Олег Валерьевич
3 Стуканева Наталья Валерьевна
4 Крыленко Алексей Викторович
№15 Томмотская
1 Мазеин Станислав Станиславович
2 Марфусалов Дмитрий Дмитриевич
3 Яковлев Артем Александрович
4 Сардалбеков Талантбек Джамалбекович
5 Федоров Сергей Александрович
№16 Южно-Якутская
1 Соболевский Дмитрий Леонидович
2 Иванченко Андрей Викторович
3 Бигеева Нэлля Ханафиевна
№17 Промышленная
1 Степанов Нюргун Петрович
2 Блинков Сергей Иванович
3 Бараханова Наталья Васильевна
4 Салова Наталья Юрьевна
5 Литвиненко Виталий Викторович
№18 Нерюнгринская
1 Баранов Дмитрий Дмитриевич
2 Поликарпов Сергей Владимирович
3 Алексеев Владислав Валерьевич
4 Шарафутдинов Руслан Маратович
№19 Удачнинская
1 Рудометкин Вадим Григорьевич
2 Бикбулатова Лилия Юлаевна
3 Божедомов Александр Юрьевич
4 Бордя Петр Георгиевич
№20 Айхальская
1 Стручкова Татьяна Петровна
2 Жувак Геннадий Александрович
3 Рысин Борис Владимирович
4 Муратбакиев Александр Марсович
№21 Мирнинская
1 Андреевский Сергей Иванович
2 Тонких Алексей Анатольевич
3 Мёдова Юлия Борисовна
4 Чинилов Алексей Викторович
№22 Ленская
1 Закирко Игорь Викторович
2 Панов Андрей Анатольевич
№23 Мухтуйская
1 Лукьянцев Василий Иванович
2 Пацианский Сергей Феликсович
№ 24 Мегино-Кангаласская
1 Куприянов Юрий Степанович
2 Баишев Юрий Петрович
3 Сосина Алеся Петровна
4 Коваленко Дмитрий Алексеевич
№25 Хангаласская
1 Семенов Аркадий Анатольевич
2 Романова Сардана Егоровна
№26 Верхневилюйско-Горная
1 Габышева Феодосия Васильевна
2 Алексеев Гаврил Николаевич
3 Петрова Марианна Ильинична
4 Максимова Мария Владимировна
№27 Намская
1 Еремеев Алексей Ильич
2 Румянцева Наталья Леонидовна
3 Соловьев Владимир Юрьевич
№28 Кобяйско-Верхоянская
1 Смирнов Александр Александрович
2 Стручкова Акулина Трофимовна
3 Батовский Егор Олегович
№29 Борогонская
1 Васильев Геннадий Анатольевич
2 Готовцев Афанасий Витальевич
3 Габышев Айхал Иванович
4 Никитин Захар Николаевич
№30 Чурапчинская
1 Пинигин Павел Павлович
2 Поисеев Дмитрий Николаевич
3 Барашков Владимир Петрович
№31 Амгино-Майская
1 Ларионов Сергей Александрович
2 Бубякин Прокопий Петрович
3 Катышевцев Сергей Борисович
4 Амирханян Гегам Врежович
№ 32 Таттинско-Томпонская
1 Ефимов Яков Ананьевич
2 Лебедев Виктор Николаевич
3 Стрекаловский Албан Иннокентьевич
№33 Национальная Северная
1 Голомарева Елена Христофоровна
2 Колодезников Николай Николаевич
3 Шахурдин Константин Николаевич
4 Егоров Сергей Данилович
№34 Колымо-Индигирская
1 Садовников Юрий Николаевич
2 Явловская Любовь Леонидовна
3 Дягилева Вера Григорьевна
4 Винокурова Екатерина Егоровна
5 Иванов Станислав Григорьевич
№35 Арктическая
1 Постников Афанасий Васильевич
2 Забара Евдокия Владимировна
3 Сентяков Валерий Михайлович

 

 

 

Источник: Пресс-служба ЯРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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