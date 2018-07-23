Политобозреватель Виталий Обедин вторично будет штурмовать Ил Тумэн

Известный политобозреватель и писатель, первый заместитель главного редактора газеты «Якутск вечерний» Виталий ОБЕДИН намерен выставить свою кандидатуру в Ил Тумэн от Центрального избирательного округа. Он подтвердил это своему коллегу Владимиру НИФОНТОВУ, открыто задавшему вопрос в соцсети.

Как самовыдвиженец, кандидат должен собрать 3% подписей. На этот раз Обедин решил начать кампанию, только получив регистрацию в качестве кандидата в депутаты.

Напомним, что пять лет назад Виталий Обедин баллотировался в Ил Тумэн по этому же округу, и показал креативную медиа-кампанию. Но этого оказалось недостаточно, и известный журналист проиграл опытному политику Егору ЖИРКОВУ, который считается знаковой личностью в народе. На этот раз Егор Петрович не идет на выборы.

В Центральном округе за мандат поборются Семен ФИЛИППОВ от КПРФ, Алена АТЛАСОВА от ЕР, Сулустаана МЫРААН от СР.