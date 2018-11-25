Политики и звезды со своими мамами

Российский День матери важный праздник в жизни каждого человека, и наши звезды и политики не исключение. В этот день они разместили трогательные слова в честь своих мам на страницах Instagram:

Глава Якутии Айсен Николаев со своей мамой:

«Уважаемые женщины, дорогие мамы! Сердечно поздравляю вас с Днем Матери! Спасибо за то, что дарите жизнь, за любовь и заботу, которые всегда придают вашим детям силы, уверенность и защиту — сколько бы им ни было лет. Мама — первый и главный человек в жизни каждого из нас, и для нее мы всегда остаемся детьми.

В этот светлый и добрый праздник хочется, чтобы ни одна из мам не была забыта. Обнимите свою маму, скажите ей доброе слово, позвоните обязательно, поблагодарите за все, признайтесь в любви, уделите внимание самому дорогому человеку. Этот пост я хочу посвятить с своей маме, Тамаре Сергеевне Николаевой. Все, чего я добился в жизни — благодаря тебе, мама. Твоей бесконечной материнской любви, твоей вере в своих детей, твоей настойчивости и вдохновению, твоей поддержке».

Алевтина Эверстова — главный врач поликлиники №1, депутат:

Мама всегда рядом, всегда придет на помощь, позабыв про себя, сделает все и даже невозможное, чтобы помочь. Хочется, чтобы мама была вечная, чтобы она всегда была здорова и счастлива. Когда мне было 10 лет, мама очень сильно заболела, почти полгода была прикована к постели. Я старшая дочь, ухаживала за ней, пока папа много работал, чтобы прокормить нашу многодетную семью. Излечение давалось очень тяжело, и тогда я решила стать врачом, чтобы так сильно не болели мамы и их дети от этого не страдали. Наша мама Иннокентьева (в девичестве Протопопова) Клавдия Георгиевна 42 года работала воспитателем детского сада. Вырастила нас троих детей в строгости, любви к труду, образованию и людям. Когда очень рано умерла её родная младшая сестра, воспитала, вырастила 4 несовершеннолетних племянников. Сейчас мы все взрослые люди с детьми, внуками и все свои семейные события обязательно отмечаем у мамы в её небольшой квартире потому, что у мамы и чай и оладушки самые вкусные на свете! Моя мама самая красивая, самая сердечная, но с характером, всегда современная и молодая.

Дорогие мамы! Примите сердечные поздравления с Днем Матери! Быть Матерью – большое счастье, и не каждому оно дается, к сожалению… Желаю всем мамам сохранять и приумножать свое здоровье потому, что от вашего здоровья зависит благополучие всей семьи. Будьте всегда счастливы, современны, красивы, реализованы в любимых делах!

Певец и ведущий Евгений Прокопьев:

Сегодня Российский День матери🎋🎊🎉 От всей души поздравляю свою единственную любимую маму Нину Егоровну! Она отдала медицине 43 года, работала невропатологом👩🏻‍⚕️ Желаю ей крепкого здоровья, счастья и добра! Оставайся такой же доброй, любящей и заботливой Мы тебя очень любим!❤

Фитнес-инструктор Янда Табунанова:

С днём Матери @evdokiya_shop_namtsy 😘😘😘 Спасибо за жизнь 🙌🏾✨💫✨

Ольга Подлужная, хомусистка и этно-певица:

На этом фото мне, наверное, около 10 лет… И вот уже 22 года «полёт нормальный» 😅 с тех пор, как Мама вручила мне эти крылышки белого стерха — они несут меня по жизни, благословляя 🙏🏼❤️🤗

Фото из Instagram