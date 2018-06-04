Полиция задержала злоумышленников

18 мая в полицию обратился администратор гостиницы по ул. Дальняя и сообщил о краже кошелька. В беседе девушка рассказала, что неизвестный в период ее отсутствия в комнате администратора зашел в помещение, воспользовавшись открытой дверью, и увидел сейф, в замочной скважине которого были оставлены ключи. Воспользовавшись свободным доступом, злоумышленник похитил находящийся там кошелек с денежными средствами на сумму 5200 рублей.

В ходе реализации оперативной информации полицейские установили ранее судимого за кражу 45-летнего уроженца Булунского района.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

1 июня в отдел полиции , обратился сотрудник продуктового магазина с сообщением о краже по ул. Лермонтова. Неизвестный, набрав в корзину продукты питания на сумму 5000 руб., попытался покинуть торговое помещение, не заплатив, однако на выходе его ждала охрана магазина. Выехавшей на место происшествия группой немедленного реагирования, был установлен 51-летний уроженец Мегино-Кангаласского района.

По данному факту проводится проверка.