 Полиция Якутска проводит проверку по инциденту с «распылителями» обувной краски

Полиция Якутска проводит проверку в связи с двумя инцидентами, произошедшими в эти выходные возле обувной лавки в районе Студгородка. Начавшаяся как глупая шутка над бездомным, ситуация вылилась в конфликт между несколькими разгневанными горожанами и приезжими обувщиками.

Напомним, накануне в соцсетях появилось видео, на котором некие «шутники» издеваются над пожилым бездомным, заглянувшим в окошко обувной лавки. Пользователям быстро удалось установить, что киоск находится в районе Студгородка. Утром в воскресенье туда подошли несколько мужчин, которых встретил человек, представившийся хозяином лавки. Он сообщил, что предыдущие четыре дня находился в отъезде и в его отсутствие в сооружении проводили ремонт наемные работники. Он заверил горожан, что постарается найти авторов видео с издевательствами, а также принёс извинения всем жителям Якутии.

Ситуация на этом не разрешилась. Через некоторое время к лавке подъехали другие мужчины, настроенные более агрессивно. Карэн, к которому на видео обращался бездомный, прибыл, чтобы дать объяснения по поводу «шутки». Однако ему скрутили руки и, несмотря на заверения о непричастности к издевательствам, брызнули в лицо всё той же обувной краской. Далее на видео Карэн приносит извинения за случившееся перед «всем якутским народом».

ЯСИА стало известно, что полиция уже проводит проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

По словам первого заместителя министра по развитию институтов гражданского общества республики Ивана Луцкана, горожанам не следует поддаваться на провокации: «Людям следует уважительно относиться к личности вне зависимости от её социального положения и статуса. Это вопиющий случай безнравственности. Однако установлением виновных лиц и применением мер наказания должны заниматься правоохранительные органы. Наше министерство держит ситуацию на контроле. Мы связываемся с местной диаспорой для принятия профилактических мер. Параллельно они будут применены и к зачинщикам, устроившим «самосуд» над предполагаемым автором ролика».

ЯСИА