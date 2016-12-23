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23 декабря 2016, 14:39
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Полиция Якутска изъяла из магазинов «Боярышник»

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Сотрудниками МУ МВД России «Якутское» совместно с представителями Роспотребнадзора республики в целях недопущения отравления граждан проведены мероприятия по выявлению и изъятию непищевой спиртосодержащей продукции.
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20 декабря полицейские обнаружили и изъяли в одном из магазинов г.Якутска средство для ванны «Боярышник», в объеме 15 литров.
В тот же день аналогичная продукция объемом около литра была изъята участковыми в другом магазине.
21 декабря выявлено три факта реализации спиртосодержащей продукции «Боярышник». В одном из торговых павильонов изъято более 280 флаконов.

Всего проверке подверглись 54 объекта торговли, из них установлена реализация спиртосодержащей непищевой продукции на 15 объектах. Все изъятые образцы продукции направлены на лабораторные исследования.

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Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
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