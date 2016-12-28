Полиция предупреждает: во время новогодних каникул возрастает число грабежей

В период продолжительных новогодних каникул возрастает число имущественных преступлений, в том числе, грабежей и разбойных нападений. Рост данных видов преступлений зачастую обусловлен погодными условиями и коротким световым днем. Злоумышленники нападают в условиях темноты и тумана. Также немаловажным фактором является праздничный настрой граждан, сопряженный с посещением развлекательных заведений, массовых мероприятий и злоупотребление алкоголем.

Статистика совершенных грабежей показывает, что большинство из них совершается в общественных местах и улицах, в вечернее и ночное время суток. Предметами преступного посягательства являются деньги, средства мобильной связи, верхняя одежда и другое имущество граждан.

Чтобы оградить себя от подобного рода происшествий, полицейские рекомендует придерживаться простых правил:

— не злоупотребляйте алкогольными напитками. Нетрезвый человек на улице, независимо от времени суток, становится легкой добычей для злоумышленников. К тому же, в разы повышается степень риска получения обморожений;

— если вам все же пришлось засидеться допоздна в гостях или на мероприятии, ни в коем случае не добирайтесь домой пешком, лучше воспользоваться услугами официального такси;

— не демонстрируйте при посторонних лицах наличие дорогих моделей сотовых телефонов, крупных сумм денег, ювелирных украшений;

— в вечернее время встречайте на остановках близких людей;

— обходите неосвещенные участки улиц;

— сопровождайте детей на все мероприятия. Новогодние детские праздники сопровождаются повышенной суетой, чем могут воспользоваться злоумышленники, а дети, как правило, доверчивы и в ожидании встречи с любимыми сказочными персонажами бывают рассеяны.

— не оставляйте детей одних дома, лучше заранее договориться с родственниками и соседями. Ваше отсутствие даже на час может обернуться бедой, дома не всегда безопасно, особенно в период новогодних праздников. Наличие всевозможного рода включенных гирлянд, электрических эффектов, свечей в интерьере повышает уровень возникновения пожароопасных ситуаций, а дети очень любопытны.

Желаем всем жителям республики безопасного Нового года!