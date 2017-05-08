Полиция нашла трех без вести пропавших якутян

Сотрудниками полиции г.Якутск установлено местонахождение без вести пропавшего 12-летнего несовершеннолетнего местного жителя. Мальчик в течение нескольких дней был у своих друзей. О безвестном исчезновении сына в дежурную часть полиции заявила мать пропавшего. Женщина рассказала о том, что накануне сообщила сыну, что он должен поехать к отцу в деревню. Мальчик объяснил свой поступок тем, что хотел перед отъездом побыть со своими друзьями.

Сотрудниками полиции было установлено местонахождение без вести пропавшей 59-летней жительницы. В полицию обратился муж пропавшей. На следующий день после ухода из дома пропавшая женщина была найдена.

Плачевно обернулись поиски 60-летнего жителя Таттинского района. В дежурную часть полиции обратилась дочь пропавшего. По словам заявительницы ее отец ушел 25 апреля и не вернулся. Мужчина часто злоупотреблял алкоголем, поэтому все привыкли к подобным уходам из дома. В полицию обратились только на восьмой день после исчезновения. Выяснилось, что пропавший направился в лес в охотничью избушку, где в одиночестве распивал спиртные напитки, ночью мужчина замерз и умер. Сотрудники полиции обнаружили тело на следующий день после подачи заявления.

При первой же возможности гражданам необходимо сообщить в полицию о без вести пропавших родных и близких.

При этом следует помнить, что чем раньше вы обратитесь в полицию, тем больше шансов найти пропавшего.

Вызвать полицию со стационарного телефона можно, набрав номер «02», с сотового — «102».