Полиция изъяла 105 литров алкоголя

Участковыми уполномоченными полиции выявлен факт реализации алкоголя в неустановленное время.

Полицией на постоянной основе проводится работа по выявлению фактов незаконной реализации алкогольной продукции.

Вчера в ходе проведения комплексных мероприятий участковыми уполномоченными полиции отдела полиции №3 МУ МВД России «Якутское» был выявлен факт реализации алкоголя в неустановленное время продавцом одного из магазинов, расположенных на ул. Бестужева-Марлинского. 49-летняя продавец реализовала спиртное до наступления установленного законом времени продажи – до 14:00 часов. Полицейскими на месте изъято более 105 литров алкогольной продукции.

Составлен административный протокол по ст. 14.17.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.