Полиция ищет пострадавших от действий «АартыкЭкспрессКредит»

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности СУ МВД по Республике Саха (Якутия) расследуется уголовное дело в отношении учредителей и руководителей КПК «АартыкЭкспрессКредит» и ООО МФО «АартыкЭкспрессКредит» по факту не возврата вложенных пайщиками и инвесторами денежных средств.

В связи с этим СЧ по РОПД СУ МВД по Республике Саха (Якутия) просит всех граждан и юридических лиц, пострадавших от действий КПК «АартыкЭкспрессКредит» и ООО МФО «АартыкЭкспрессКредит», обратиться к следователю по адресу: г.Якутск, ул.Дзержинского, 35/2, кабинет 512, либо по контактным номерам 8(4112)454-046 или 89969153883.