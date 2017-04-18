Полицией разыскивается без вести пропавшая

Отделением по организации розыскной работы МУ МВД России «Якутское» разыскивается без вести пропавшая Максимова Варвара Дмитриевна 1980г.р., которая 30 декабря 2016 года ушла из дома по ул.Пекарского и до настоящего времени не дает о себе знать. Женщина проживала вместе с матерью, сестрой и двумя детьми.

17 февраля в столичную полицию поступило заявление от сестры пропавшей. Дети разыскиваемой были отправлены к родственникам в Амгинский район.

15 апреля на одном из новостных сайтов была опубликована информация о том, что на связь с журналистами вышла якобы пропавшая Максимова, и утверждала о том, что она никуда не уходила.

При этом, никаких данных, подтверждающих ее личность, звонившая не предоставила. Полиция продолжает розыск, всех лиц, располагающих информацией просьба обращаться по телефонам: 89999491305, 439123, 02.