Полицейский Дед Мороз поздравил школьников Якутска

На днях Полицейский Дед Мороз, в роли которого выступил референт пресс-службы МВД по Республике Саха (Якутия) Алексей МАШУРИН поздравил участников II городского конкурса рисунков «Сказки волшебной зимы», который был проведен в рамках IV Регионального конкурса-фестиваля «Зима начинается с Якутии».

Участие в конкурсе принимали учащиеся начальных классов школ города Якутск. Дети с большой радостью встретили долгожданного Деда Мороза, который вручил детишкам грамоты и сладкие призы.

Также детей поздравили врио начальника отдела УРЛС МВД Якутии Елена АТЛАСОВА, которая пожелала школьникам успехов в учебе, а также быть законопослушными гражданами нашей страны. Инспектор пропаганды УГИБДД Сергей СЕТЫНЬ, помимо поздравлений, рассказал детям о том, как важно соблюдать правила дорожного движения.