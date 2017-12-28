Полицейский Дед Мороз посетил своих подопечных

Накануне Нового года в заполярном поселке Черский сотрудники отделения МВД России по Нижнеколымскому району провели благотворительную акцию «Полицейский Дед Мороз».

Дед Мороз со Снегурочкой и Снежной Королевой посетили семьи, состоящие на профилактическом учете, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, и тех, кому действительно нужна была маленькая искорка тепла, доброты и волшебства в канун праздника.

Дед Мороз, которым был начальник ИВС, капитан полиции Сергей Матвеев вместе со Снегурочкой, роль которой исполнила помощник начальника по РЛС, майор внутренней службы Мария Шураева, послушали стихи и новогодние поздравления от малышей и подарили каждому сладкие презенты. Всего сотрудники полиции посетили 13 семей и подарили праздник 33 детям.

Искреннее удивление и радость встречались в каждой квартире. Ребята не могли поверить своим глазам, что действительно сказочные персонажи существуют. Каждый старался удивить неожиданных гостей: рассказывать самый интересный стишок и спеть самую веселую песню. Ради таких моментов, нужно творить и делать добро, ведь для воплощения достаточно только маленького желания. Действительно, минуты непринужденного теплого общения позволяют детям чувствовать заботу взрослых и доверие к людям в форме.