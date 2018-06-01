Полицейские Якутска подарили детям праздник   

31 мая в Межмуниципальном управлении МВД России «Якутское» организован и проведен ежегодный традиционный праздник для детей сотрудников Управления и детей сотрудников ОВД, погибших при выполнении служебного долга.

В преддверии Дня защиты детей подготовлена развлекательная праздничная программа. Цирковыми номерами детей порадовали артисты Государственного цирка РС (Я) им. Марфы и Сергея Расторгуевых: веселые клоуны, дрессированные собаки, фокусник-иллюзионист и прекрасные ручные голуби.

Танцевальными номерами и веселыми спортивными играми зарядили позитивной энергией «Автобус радости» и Детский (Подростковый) центр ГО «Город Якутск». Также для детей организован мастер-класс по приготовлению бургеров, сахарной ваты, аквагрима и многое другое.

Ни один ребенок не остался без подарка и внимания.