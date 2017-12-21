Полицейские Якутии шерстят бутлегеров

Сотрудниками полиции на всей территории Республики Саха (Якутия) не прекращается работа по выявлению фактов незаконной реализации алкогольной продукции.

В преддверии длительных праздничных дней, полицейские республики призывают граждан проявлять гражданскую сознательность. Ведь нередко за каждым случаем незаконной реализации спиртосодержащей продукции стоит человеческая трагедия.

Напоминаем, что большинство преступлений совершается под пагубным воздействием алкоголя. Взрослые и наши дети могут пострадать из-за равнодушия к проявлениям противозаконных действий со стороны некоторых несознательных граждан, которые в погоне за прибылью, ради собственной выгоды, невзирая не только на правовые запреты, в первую очередь, игнорируя совесть, занимаются незаконной реализацией алкоголя.

Так, в г. Нюрба по ул. Чусовского полицейскими была задержана автомашина, из которой велась торговля крепкими спиртосодержащими напитками. Наживалась на своих земляках женщина. В отношении данной гражданки составлен административный протокол по ч. 1 ст. 14.17.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

В г. Покровск произошла похожая ситуация. В данном случае «предприимчивая» жительница города вела бойкую торговлю из своей квартиры по ул. Советской. Изъято 16 бутылок водки «Орто Дойду». Составлен аналогичный административный протокол.

В п. Солнечный Усть-Майского района местный житель осуществлял незаконную розничную продажу алкогольной спиртосодержащей пищевой продукции, которую изготавливал у себя дома. У злоумышленника изъяты 16 литров самогона, ректификационная колонна и другое оборудование. Составлен административный протокол.

Безопасного всем Нового года!