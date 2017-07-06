Полицейские вернули похищенный товар в магазин

Ранее судимый мужчина украл дамскую сумочку.

На днях в столичную полицию обратился с заявлением о краже дамской сумки руководитель магазина, расположенного в одном из торговых центров г.Якутска.

Прибывшими на место происшествия, полицейскими установлено, что злоумышленник воспользовался тем, что магазин не обладает системой безопасности, которая своевременно оповещает о попытке кражи товара. Стоимость ущерба оценена в 5400 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками 2 отдела полиции был установлен и задержан 25-летний ранее судимый уроженец г.Якутска. В ходе допроса молодой человек признался в содеянном, похищенное было изъято и возвращено владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ.