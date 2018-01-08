Полицейские прикрыли «лавочку», торговавшую алкоголем в неположенное время

Участковыми в одном из магазинов, расположенном на ул. Бестужева-Марлинского, был выявлен факт утренней продажи алкогольной продукции. Не секрет, что в новогодние праздники розничная торговля алкогольной продукцией возрастает в разы. Многие работники торговли, в корыстных целях, пренебрегают установленным законом правила. В отношении предпринимателя составлен административный протокол по ч. 3 ст. 14.16 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. На месте изъято свыше 100 литров алкогольной продукции. comments powered by HyperComments Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)

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