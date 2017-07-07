Полицейские обнаружили в «тойоте» гашиш

В г. Удачном Мирнинского района во время проведения оперативно-розыскного мероприятия сотрудниками полиции была остановлена автомашина марки «Toyota Corolla».

В ходе осмотра машины в салоне полицейские обнаружили и изъяли пакетик, содержимым которого, согласно заключению химической экспертизы, оказался гашиш. В общей сложности полицейские изъяли 2,915 граммов гашиша. Напомним, что значительный размер гашиша начинается с 2 граммов до 25 грамм. Подозреваемый – 37-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 ч. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, совершенные в значительном размере». В отношении подозреваемого избрана мера пересечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.