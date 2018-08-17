Поле конопли сожгли в Якутии

В рамках проведения оперативно-профилактической операции «МАК-2018» 16 августа 2018 года была проведена совместная акция ДОСААФ и ветеранов войск правопорядка против наркотиков.

Команда из 3 ветеранов совместно с сотрудниками ГНК МВД по РС (Я), администрацией Намского улуса РС (Я) и оперативными сотрудниками ОМВД Намский в селе Партизан Намского улуса РС (Я) на поле в 30 га собрали 400 кг. посевов наркосодержащих культур, которые были уничтожены путем сожжения, о чем составлен акт.