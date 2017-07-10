Покусился на чужое (фото 18+)

В Мегино-Кангаласском районе задержан подозреваемый в забое рогатого скота односельчанина.

Основная отрасль экономики Мегино-Кангаласского района – это сельское хозяйство, а именно животноводство. Жители района в большинстве своем живут за счет содержания крупного рогатого скота. Потеря хоть одного экземпляра из поголовья скота наносит существенный ущерб материальному благосостоянию семьи.

В ОМВД России по Мегино-Кангаласскому району обратился житель с. Бедимя, который сообщил о пропаже дойной коровы.

В ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен злоумышленник, покусившийся на чужое имущество. Им оказался ранее неоднократно судимый 41-летний односельчанин потерпевшего.

Установлено, что во двор подозреваемого забрел пасущийся скот соседей, и он схватился за топор. Он разделал одну из коров, некоторую часть мяса он употребил в пищу, а вот большая часть испортилась.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Подозреваемый водворен в следственный изолятор.