Покупка обуви с примеркой VS обувь, заказанная на сайтах

С вами случалось такое, что заказанная по интернету вещь принесла разочарование?

Часто, купившись на красивую картинку и низкий ценовой сегмент, мы не признаем товар, когда его получаем. И, если некрасивую кофту мы еще сможем одеть на даче, то обувь, заказанная без примерки, почти в 100% случаев непригодна для носки.

Почему?

✅Обувь непригодна к носке хотя бы по одному из факторов:

❌Ненатуральность материала,

❌Не подошел размер,

❌Не подошла ширина голени сапог,

❌Не подошла высота изделия,

❌Не подошла колодка,

❌Неустойчивость каблука,

❌Не подошел взъём обуви,

❌Модель не соответствует тому, что было на фото,

❌Нога в обуви не дышит(потеет, дышит). Ненатуральность внутренних материалов,

❌Скользкая подошва,

❌Размер подходит, но узкие.

Если Вы вспомнили из опыта заказов хотя бы один пункт из вышеперечисленного, то Вы уже подпадаете под статистику тех, кто, заказав обувь без примерки, тратит деньги впустую.

Что необходимо учесть при покупке ОБУВИ, поэтапно:

✅ Здоровье стопы. Обувь — наиболее технологически сложный вид товара, учитывающий в своей колодке анатомию стопы. Что касается обуви на каблуках, здесь появляется двойная сложность, по причине взъемной части стопы, которая имеет индивидуальные особенности.

СОВЕТ: Примерив в магазине, необходимо походить примерно 3-4 минуты в обуви, чтобы понять, подходит ли Вам колодка👠 в этот момент очень ВАЖНО прислушаться к своим ощущениям.

✅ Натуральность материала. Синтетические материалы провоцируют очень многие заболевания, о которых принято умалчивать🙊🙈🤦🏾‍♀️ Но эта та самая часть нашей жизни, которую мы не захотим вспоминать, либо вспомним с пренебрежением и не самыми лучшими ощущениями. Грибок, наросты, мозоли, потливость ног, список можно БЕСКОНЕЧНО перечислять. Мы точно этого не хотим, ни для себя, ни для близких, особенно ДЕТЕЙ.

СОВЕТ: Только примерив, мы можем понять, насколько обувь начинает буквально сливаться с Вашей стопой и кожей. Если коже комфортно — она дышит спустя час и даже сутки. Вы можете ускорить в ней движение, и не почувствуете дискомфорта, то есть ЭТА ОБУВЬ ВАША. Вот поэтому индустрия обуви НИКОГДА НЕ УЙДЕТ ПОЛНОСТЬЮ В ОНЛАЙН-маркетинг.

✅ Анатомическая стелька/Амортизирующая колодка. Эти приятные для ног БОНУСЫ присутствуют только в той категории обуви, которая при производственных процессах использует дорогие современные технологии. Наощупь стелька смягченная, неровной формы, по анатомии стопы, в некоторых моделях, прошита вдоль. В амортизирующей колодке есть ощущение пружинности, при ходьбе, что смягчает нагрузку на позвоночник и поясницу. При плоскостопии выбирают сочетание анатомической стельки и амортизирующей колодки.

НАШ СОВЕТ: Чтобы Ваши долгие прогулки были без сюрпризов, примеряя обувь, попытайтесь представить, что Вы ходите в этой обуви несколько часов. В обуви с твердой стелькой и не анатомической формы, Вы точно захотите снять скорее неудобную обувь. А придя домой, не свалитесь от болей в суставах или позвоночнике, ведь тяжесть в ногах она непременно перераспределит нагрузку на позвоночник.

Носите ТОЛЬКО ЗДОРОВУЮ ОБУВЬ.

В коллекциях BASCONI воплощены все перечисленные пункты. Удобные колодки. Исключительно натуральные материалы — кожа, замша. Последние технологии (анатомия и амортизация).

Подписывайтесь на наш паблик в Инстаграме, где есть много другой полезной информации, в том числе о наших акциях и скидках, и, конечно, приходите за обувью

в 🏠 ТРК ТУЙМААДА, 3 этаж.

☎️25-13-88