«Поколение NEXT III» из Китая. Первые гастроли по Якутии

Лето Бриллиантового цирка Якутии начинается с гастролей. На свои первые выездные выступления по республике отправляются воспитанники Пекинского Международного колледжа искусств.

С 23 по 30 июня в рамках Республиканского Ысыаха «Олонхо-2017» юные артисты выступят в Вилюйском улусе с цирковой программой «Новое поколение NEXT III» из Китая. Цирк-шапито ждет гостей в 15.00 и 18.00.

С 4 по 9 июля Цирк-шапито будет работать в Верхневилюйском улусе, в рамках юбилейной Спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчаары». Начало представлений «Новое поколение NEXT III» из Китая в 15:00 и 18:00, а также 7 июля в 11.00 и 20.00.

Воспитанники Международной Пекинской цирковой школы уже успели выступить перед якутской публикой. 10 июня, буквально сразу по приезду из Китая, будущие звезды якутского цирка отработали традиционный отчетный концерт. Программа «Новое поколение NEXT III» прошла успешно, собрав полный зал зрителей. Воспитанники лучшей цирковой школы мира предстали перед гостями во всей красе, продемонстрировав как минимум чудеса возможностей человеческого тела, необычайную гибкость и четкость, отточенность акробатических и гимнастических номеров.

За пять лет ребята многому научились, окрепли, стали увереннее и взрослее. Стоит отметить, что уже второй год подряд студенты-якутяне становятся обладателями Гран-при XI Международного фестиваля «InterationalArtsCompetetion «YoungTalants » («Юные таланты»), который проводится в городе Пекине. Данный факт говорит о многом, ведь этот конкурс считается одним из престижнейших международных цирковых площадок и является своего рода лучшим боевым крещением для молодых артистов.

На сегодня в Цирковой школе города Пекина проходят обучение двадцать талантливых детей из разных улусов Якутии. Каждый из них мечтает скорее вернуться на родину и войти в состав труппы Государственного цирка Якутии имени Марфы и Сергея Расторгуевых.

А пока юные артисты готовятся к своим первым гастролям по Якутии и делятся с нами рассказами о том, как живут и учатся в одной из древнейших столиц мира, Пекине.

Настя Мегенцева, воздушная гимнастка, 18 лет:

— Я уехала в Пекин, когда мне было 14 лет, а есть ребята, которым на тот момент едва исполнилось по 8-10 лет. Но в первые годы, независимо от возраста, мальчик ты или девочка — тяжело и тоскливо было всем. Это сейчас, мы ощущаем себя взрослыми и самостоятельными, а тогда… видели бы вы нас… Честно признаться, не все на тот момент были готовы к жесткой дисциплине, раннему подъему и минимальной жалости к себе. К счастью, благодаря нашим преподавателям все трудности позади. Теперь подъем в 5.30 утра, 9-часовые тренировки шесть дней в неделю – это норма, по-другому не бывает, разве что в летние каникулы.

Вот сейчас мы готовимся к выступлениям в Вилюйске и Верхневилюйске. Для нас это первые гастроли и хочется выложиться на все сто.

Лилия Захарова, 14 лет:

— Нам очень повезло, мы учимся в лучшей цирковой школе мира, общаемся с ребятами из самых разных стран. Благодаря такому общению мы все свободно владеем английским и китайским, не говоря уже о русском и якутском языках. Кстати, якутскому научились все, даже те, кто раньше его не понимал.

От наставников и преподавателей стараемся перенимать самое лучшее. Одно из главных свойств наших китайских тренеров – это упорство и дисциплина. К примеру, если они поставили цель, они обязательно ее достигают и у них всегда есть к чему стремиться. Нас, учеников, это вдохновляет и мы тоже стремимся быть лучше.

Почти на всех репетициях присутствует преподаватель, главный наставник юных якутян Мария Голокова. Это о ней ребята говорят как о второй маме, которая всеми правдами и неправдами помогла им адаптироваться к новой жизни, вдали от дома и родных.

Мария Николаевна на пару со своей коллегой Ольгой Даниловной Григорьевой организовали уникальную мини-школу, где дети получают не только базовое школьное образование, но и познают культуру и традиции родной республики, народов России и зарубежных стран, развивают свой творческий потенциал. Эта школа стала для ребят вторым домом, где каждый чувствует себя частичкой семьи.

Сегодня главная гордость педагогов уже не адаптация, а успехи их подопечных на выпускных ЕГЭ. Действительно есть чем гордиться, ЕГЭ студенты Пекинской цирковой школы сдают не хуже, а зачастую даже лучше своих сверстников из российских школ.

Нам остается лишь порадоваться успехам юных артистов Бриллиантового цирка и пожелать им еще больших достижений, удачи и счастливых летних гастролей.

Напомним, что выступления студентов Пекинского циркового колледжа пройдут в Вилюйском улусе с 23 по 30 июня во время Республиканского ысыаха «Олонхо-2017» и с 4 по 9 июля в Верхневилюйском улусе, в рамках юбилейной Спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчаары».

Не пропустите зрелищное шоу «Новое поколение NEXT III» из Китая и возможность уже сегодня познакомиться с будущими звездами якутского цирка!

Цена билета 300 рублей.

Справки по телефону: 8-914-2-735-537