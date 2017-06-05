«Поколение NEXT-III»: единственный концерт «пекинских» студентов в цирке

Дорогие друзья!

10 июня приглашаем вас на отчетный концерт «Поколение NEXT-III» – студентов Пекинского Международного колледжа искусств.

В данное время в Цирковой школе города Пекина проходят обучение двадцать талантливых детей из разных улусов Якутии. Ребята успешно завершили учебный год и готовы выступить перед зрителем родной республики, перед своими родителями и друзьями.

С каждым годом мастерство юных цирковых артистов растет и совершенствуется. Вместе с ними мы радуемся первым значимым успехам. Вот уже второй год подряд студенты-якутяне становятся обладателями Гран-при XI Международного фестиваля «InterationalArtsCompetetion «YoungTalants » («Юные таланты»), который проводится в городе Пекине.

Только 10 июня на арене Бриллиантового цирка юные цирковые артисты продемонстрируют свои лучшие номера и трюки! Не пропустите зрелищное шоу от студентов лучшей цирковой школы мира и возможность уже сегодня познакомиться с будущими звездами якутского цирка!

Этим летом яркие выступления студентов Пекинской цирковой школы вы сможете увидеть во время Республиканского ысыаха «Олонхо-2017» в Вилюйском улусе и на Спартакиаде по национальном видам спорта «Игры Манчаары – 2017», которые пройдут в Верхневилюйском улусе.

Начало: 16.00

Вход: 200руб

Тел.кассы: 42-95-68, 735-537