Показания счетчиков воды можно передать по телефону

АО «Теплоэнергосервис» напоминает, что для удобства потребителей показания водосчетчиков, индивидуальных теплосчетчиков можно ежемесячно передавать по телефону.
При звонке необходимо сообщить свои имя и фамилию, адрес, лицевой счет (указан в платежном документе в верхнем правом углу) и заводские номера счетчиков.
Информация требуется для идентификации позвонившего, поэтому просим потребителей-граждан относиться к вопросам с пониманием.
Прием показаний приборов учета по телефонам производится ежемесячно с 18-го по 25-е число каждого месяца.
Именно в эти дни потребители обязаны по правилам предоставления коммунальных услуг сообщать поставщику этих услуг показания своих счетчиков.
Кроме звонка в службу по работе с бытовыми потребителями, можно традиционно лично передать показания в кассах АО «Теплоэнергосервис» (Энергосбыт ПАО «Якутскэнерго для жителей п. Томмот, п. Нижний Куранах Алданского района, п. Светлый Мирнинского района, п. Эльдикан, п. Солнечный Усть-Майского района, г. Ленск Ленского района).
Если в течение трех месяцев подряд потребитель не предоставляет показания счетчиков, потребление рассчитывается по нормативу.
Номера телефонов для передачи показаний:
|
Теплоэнергосервис Охотский филиал АО
|
682480, край Хабаровский, р.п. Охотск, ул 40 лет Победы, дом № 28
|
8(42141)9-20-20
|
Теплоэнергосервис Оймяконский филиал АО
|
678730, Респ Саха /Якутия/, у Оймяконский, пгт Усть-Нера, ул Молодежная, дом № 1
|
8(41154)2-22-01
|
Теплоэнергосервис Усть-Майский филиал АО
|
678620, Респ Саха /Якутия/, у Усть-Майский, пгт Усть-Мая, ул Пирогова, дом № 34
|
8(41141)4-32-54
|
Теплоэнергосервис Вилюйский филиал АО
|
678185, Респ Саха /Якутия/, у Мирнинский, пгт Чернышевский, кв-л Монтажников, пос.Светлом, ул.Гидростроителей д.2
|
п. Чернышевский — 8(41136)7-20-03, п. Светлый — 8(41136)7-19-48
|
Теплоэнергосервис Ленский филиал АО
|
678145, Респ Саха /Якутия/, у Ленский, г Ленск, ул Победы, дом № 77
|
8(41137)3-92-12
|
Теплоэнергосервис Алданский филиал АО
|
678900, Респ Саха /Якутия/, у Алданский, г Алдан, ул Октябрьская, дом № 36
|
8(41145)3-00-14
|
Теплоэнергосервис Усть-Янский филиал АО
|
677000, Респ Саха /Якутия/, г. Якутск, ул Дзержинского, дом № 23
|
8(41166)2-85-51
Акционерное общество «Теплоэнергосервис» – структурное предприятие ПАО «Якутскэнерго». Компания эксплуатирует 91 котельную и является поставщиком тепловой энергии, услуг водоснабжения и водоотведения в шести районах Республики Саха (Якутия): Алданский, Оймяконский, Усть-Майский, Усть-Янский, Ленский район (г. Ленск), Мирнинский район (п. Чернышевский, п. Светлый), а также в Охотском районе на севере Хабаровского Края.
comments powered by HyperComments