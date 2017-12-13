Показания счетчиков воды можно передать по телефону

АО «Теплоэнергосервис» напоминает, что для удобства потребителей показания водосчетчиков, индивидуальных теплосчетчиков можно ежемесячно передавать по телефону.

При звонке необходимо сообщить свои имя и фамилию, адрес, лицевой счет (указан в платежном документе в верхнем правом углу) и заводские номера счетчиков.

Информация требуется для идентификации позвонившего, поэтому просим потребителей-граждан относиться к вопросам с пониманием.

Прием показаний приборов учета по телефонам производится ежемесячно с 18-го по 25-е число каждого месяца.

Именно в эти дни потребители обязаны по правилам предоставления коммунальных услуг сообщать поставщику этих услуг показания своих счетчиков.

Кроме звонка в службу по работе с бытовыми потребителями, можно традиционно лично передать показания в кассах АО «Теплоэнергосервис» (Энергосбыт ПАО «Якутскэнерго для жителей п. Томмот, п. Нижний Куранах Алданского района, п. Светлый Мирнинского района, п. Эльдикан, п. Солнечный Усть-Майского района, г. Ленск Ленского района).

Если в течение трех месяцев подряд потребитель не предоставляет показания счетчиков, потребление рассчитывается по нормативу.

Номера телефонов для передачи показаний:

Теплоэнергосервис Охотский филиал АО 682480, край Хабаровский, р.п. Охотск, ул 40 лет Победы, дом № 28 8(42141)9-20-20 Теплоэнергосервис Оймяконский филиал АО 678730, Респ Саха /Якутия/, у Оймяконский, пгт Усть-Нера, ул Молодежная, дом № 1 8(41154)2-22-01 Теплоэнергосервис Усть-Майский филиал АО 678620, Респ Саха /Якутия/, у Усть-Майский, пгт Усть-Мая, ул Пирогова, дом № 34 8(41141)4-32-54 Теплоэнергосервис Вилюйский филиал АО 678185, Респ Саха /Якутия/, у Мирнинский, пгт Чернышевский, кв-л Монтажников, пос.Светлом, ул.Гидростроителей д.2 п. Чернышевский — 8(41136)7-20-03, п. Светлый — 8(41136)7-19-48 Теплоэнергосервис Ленский филиал АО 678145, Респ Саха /Якутия/, у Ленский, г Ленск, ул Победы, дом № 77 8(41137)3-92-12 Теплоэнергосервис Алданский филиал АО 678900, Респ Саха /Якутия/, у Алданский, г Алдан, ул Октябрьская, дом № 36 8(41145)3-00-14 Теплоэнергосервис Усть-Янский филиал АО 677000, Респ Саха /Якутия/, г. Якутск, ул Дзержинского, дом № 23 8(41166)2-85-51

Акционерное общество «Теплоэнергосервис» – структурное предприятие ПАО «Якутскэнерго». Компания эксплуатирует 91 котельную и является поставщиком тепловой энергии, услуг водоснабжения и водоотведения в шести районах Республики Саха (Якутия): Алданский, Оймяконский, Усть-Майский, Усть-Янский, Ленский район (г. Ленск), Мирнинский район (п. Чернышевский, п. Светлый), а также в Охотском районе на севере Хабаровского Края.