Пока продавщица была на перекуре, из кассы украли всю выручку

В ночное время суток, продавец одного из магазинов г. Якутска вышла покурить через пожарную дверь здания. В это время в магазин зашел неизвестный и, похитив из кассы денежную сумму в размере свыше 22000 рублей, скрылся в неизвестном направлении.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками третьего отдела полиции г. Якутска был задержан 19-летний уроженец Олекминского района.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.